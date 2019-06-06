Şok diyetlere dikkat: 8 altın öneri

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş, yanlış beslenme nedeniyle kan şekeri dengesizlikleri ve tansiyon problemleriyle sıkça karşılaşıldığını belirtti. Öneş, yaz öncesi 8 beslenme önerisini sıraladı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Sıvı tüketiminizi artırın

Sağlıklı beslenme çerçevesinde her gün kilogram başına 30 ml su içilmesi gerekiyor. Su tüketiminde dikkat edeceğiniz en önemli nokta susamayı beklemeden su içmeye özen göstermek.

Meyveyi abartmayın

Meyve tüketiminde porsiyon kontrolüne dikkat etmeden aşırı tüketilmesi, olması gereken porsiyondan daha fazla tüketilmesi çok fazla şeker ve kalori alımına neden oluyor.

Kendinizi aç bırakmayın

Günde 3 ana öğün ve açlık hissettiğiniz dönemlerde ara öğünler yaparak kontrolü sağlayabilirsiniz.

Diyetler önemli

Şok diyetler veya standart diyet reçetelerini takip ettiğinizde hızlı kilo kaybı yaşarsınız ancak bu kayıp, yağ kaybından ziyade çoğunlukla su ve kas kaybıdır ve aynı zamanda metabolizmanız da bu süreçte yavaşlar. Dolayısıyla bu kalorisi düşük diyetleri bıraktığınızda porsiyonlarınızı çok az artırsanız bile vücudunuz yağ depolamaya başlar, kaybettiğiniz kiloların daha fazlasını hızla alırsınız.

Tatlı krizine dikkat

Kalori değeri ve yağ içeriği oldukça yüksek olan kızartılmış tatlılar ve hamur tatlıları yerine sütlü tatlılar, meyve tatlıları ve dondurmayı tercih etmek sağlıklı beslenmenin altın kurallarından biri. Aşırıya kaçmayın.

Gazlı içecekler tüketmeyin

Gazlı içecekler ve meşrubat gibi şeker ve katkı oranı yüksek içecekler sağlığa zararlarının yanı sıra kilo alımına da neden oluyor.

Mevsim sebzeleri Tüketin

Özellikle yeşil renkli sebzeleri folik asit, potasyum ve C vitamininden zengin olduğu için mutlaka tüketin.

Kızartmadan kaçının

Kızartmadan ziyade yiyecekleri daha çok ızgara, buğulama ya da fırında hazırlamaya dikkat edin.