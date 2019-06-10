Cep bile lekeliyor

Lekelere karşı klinik tedavi yöntemlerinin kış aylarında uygulanması gerektiğini vurgulayan Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi uzmanı Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, “Yaz aylarında bazı önlemler alarak cilt lekeleriyle savaşabilirsiniz. Cilt altına yapılan nem aşıları, PRP’ler, dermapen gibi uygulamaları, kışın yaptırmak gerekir. Güneş lekeleriyle savaşmak için yazın asla renk açıcı kremler ve renk düzenleyiciler kullanmayın” uyarısında bulundu.

Açık tenliler

Yaz mevsimiyle birlikte giderek dikleşen güneş ışınları, cildimizde hiç istemediğimiz görüntülerin oluşmasına neden olabiliyor. Cildimizde ve vücudumuzun güneşe maruz kalan bölgelerinde, oluşan koyu kahverengi güneş lekeleri, bu dönemde hayatımızın kâbusu olabiliyor. Lekeler, açık tenlilerde çok sık görülüyor. Op. Dr. Uçkunkaya, cilt lekelerine karşı gerçekleştirilen klinik uygulamaların kesinlikle kış aylarında yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Islak ten üzerine güneş kremi sürmeyin

-Cilt lekeleri yalnızca güneşe bağlı olarak oluşmaz. Televizyon, cep telefonu, tablet gibi ultraviyole ışın yayan cihazlar da lekelerin oluşmasını etkiler. Bu cihazları kullanırken yarım saatte bir ara verin.

-Cildinize parfüm içeren ürün sürüp güneşe çıkmayın.

-Güneşe çıkmadan yarım saat önce güneş kremi sürün. Kreminizi 20 dakikada bir yenileyin.

-Islak ten üzerine güneş kremi sürmeyin. Cildinizi kurulamayı ihmal etmeyin.

-Araba kullanırken ellere krem sürün.