Bedelsiz arazi, düşük faizli kredi

CHP milletvekili Dr. Murat Emir, “Numune Hastanesi arazisinin özellikle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da yöneticisi olduğu Medipol Üniversitesi’ne verileceği konusunda duyumlar kulağımza gelmektedir. Böyle bir şey düşünülüyorsa vazgeçmelerini tavsiye ederiz. Sayın bakan mevcut ve çok iyi çalışan bir hastaneyi kapatıp yerine kendisi özel hastane yaptırırsa, bunu kimseye anlatamaz” dedi. Hizmet dışı bırakılan hastanenin 1928-1933 yılları arasında inşa edilen B-Blok binasının arazisinin ve müteahhidinin Vehbi Koç olduğu, Koç’un üstlendiği ilk inşaat işi olan projesinde, Koç’un inşaat sırasında binanın ve bağışlandığı arsanın da ne olursa olsun sağlık alanı dışında başka amaçla kullanılamayacağını da kayıtlara şerh olarak düştüğü de kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “en büyük hayalim” dediği şehir hastaneleri projeleri birer birer devreye girerken, beraberinde büyük tartışmaları da getirdi. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nin açılmasının ardından, önce Bilkent Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesi’nin kapandı, ardından da Ankara Numune Hastanesi’nin kapısına kilit vuruldu. Tabipler odaları hastanelerin kapanmasına tepki gösterirken; kapanan hastane arazilerinde de büyük rantların döneceği endişesini taşıdıklarını söylemişti.

İddialara göre, Numune Hastanesi arazisi Medipol Üniversitesi’ne verildi. Bir başka iddia ise Ankara Sağlık Vadisi’nden Medipol Grubu’na bedelsiz 600 dönüm arsa, ayrıca üç kamu bankasından 900 milyon dolar kredi verildiği yönünde. Halk Bankası’ndan 350 milyon dolar, Ziraat Bankası’ndan 350 milyon dolar ve Vakıfbank’tan 200 milyon dolar düşük faizli kredi sağlanan Medipol Grubu’nun devletten bedelsiz aldığı araziye yatırım yapacağı duyumlar arasında. Bakan Koca, 12 Mart’ta yaptığı açıklamada Ankara’da bir Sağlık Vadisi kuracaklarını ve arazi işlemlerini de tamamladıklarını duyurmuştu. Numune Hastanesi’ne ilişkin iddiaları gündeme getiren CHP’li Emir, “Sayın bakan mevcut ve çok iyi çalışan bir hastaneyi kapatıp yerine kendisi özel hastane yaptırırsa, bunu kimseye anlatamaz” dedi. Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi veren Emir, “Gerek Ankara Şehir Hastanesi’ne, gerekse kapatılan hastanelere yönelik pek çok soru, kamuoyunda yanıt beklemektedir. Geride bıraktığımız süre içinde 24 Ocak, 15 Şubat, 18 Mart 2019 tarihlerinde Bilkent’teki şehir hastanesi ile ilgili ve birçoğu ‘skandal’ olarak nitelendirebileceğimiz konu başlıkları ile ilgili sunduğum önergelere yanıt verilmediği gibi, 15 Şubat ve 27 Mayıs 2019 tarihlerindeki kapatılan hastanelerin tıbbi cihazlarının, taşınmazların, personelinin ve arazilerinin durumuna ilişkin önergelerime de yanıt gelmemiştir” değerlendirmesini yaptı.

Açılmaya başlayan şehir hastaneleri nedeniyle kamu hastanelerinin bir bir kapanmasının, yurttaşların sağlığa erişimi konusunda ciddi sorunlar yaşanmasına neden olduğunu belirten Emir, soru önergesinde şunları kaydetti: “Kapanan hastanelerin üzerinde bulunduğu kupon arazilerin akıbeti kamuoyu tarafından merak edilmekte; sorularımızın yanıtsız bırakılması, Numune Hastanesi’nin arazisinin özel bir sağlık kuruluşuna devredildiği ve kamuoyundan gizlendiği iddiasını güçlendirmektedir. Bu iddia doğru ise Başkent’in göbeğindeki tüm kamu hastanelerinin kapatılarak vatandaşların mağdur edilmesi yetmezmiş gibi, Numune Hastanesi arazisinin özel bir sağlık kuruluşuna verilmesinin izahı mümkün değildir. Bu bağlamda; bahsi geçen tarihlerde verdiğimiz önergelere ne zaman yanıt vermeyi düşünüyorsunuz? Numune Hastanesi arazisinin özel bir sağlık kuruluşuna devredildiği iddiası doğru mudur? Ankara Şehir Hastanesi’ne taşındıkları için kapanan hastane arazilerinin ve taşınmazlarının durumu ile ilgili kamuoyuna açıklama yapılması düşünülmekte midir?”

Bakanlık: Konunun muhatabı Medipol

İddialara ilişkin görüştüğümüz Sağlık Bakanlığı yetkilileri ise konuya ilişkin açıklama yapamayacaklarını, Koca’nın Sağlık Bakanı olduğunu, iddiaların muhatabının Medipol Üniversitesi olduğu iddiaların da üniversiteye sorulması gerektiğini kaydetti. Öte yandan hastanenin internet sayfasında Bakan Koca’nın kurucuları arasında yer aldığını gösteren yazının olması da dikkat çekti. Konuya ilişkin aradığımız Medipol Üniversitesi yetkilileri ise iddiaları kabul etmediklerini, bu sürece dair bir bilgilerinin ve müdahilliklerinin bulunmadığını söylediler.