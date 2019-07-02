Dondurmanın 5 faydası

Kan şekerini dengeliyor: İçeriğinde bulunan süt sayesinde dondurmadaki şekerin kana karışma hızı düşüyor ve bunun sonucunda kan şekeri daha yavaş yükseliyor.

Sağlıklı ara öğün alternatifi: Dondurma, besin öğesi içeriği yüksek olan bir alternatif. Ara öğün olarak tüketirken dondurmanın vitamin ile mineral içeriğinden de faydalanmış olursunuz.

Kalsiyum ihtiyacını karşılamaya yardımcı oluyor: Sık olmamakla birlikte günlük beslenmenizde süt veya yoğurt, buna ek olarak o günkü ekmek veya meyveden kısarak 2 top dondurmayla kalsiyum ihtiyacınıza katkı sağlayabilirsiniz.

Bademcik ameliyatı sonrası iyileşmeye katkı sağlıyor: Bademcik operasyonunun ardından yenen dondurma bu bölgedeki damarların büzülmesine yardım ediyor, kanama riskini azaltıyor.

Mutluluk kaynağı: Şekerli yiyeceklerin beyindeki bazı keyif verici bölgeleri aktive etme özelliği olduğu biliniyor. Ancak, dondurma veya diğer tatlı yiyecekleri böyle anlarda her seferinde üzüntü veya stresle bir baş etme aracı olarak kullanmamaya dikkat edin.