En tatlı tik tak

Psikolog Gürçağ: Anne ile bebeği arasındaki en önemli ritim deneyimi birbirlerinin kalp atışlarıdır. Bebeği annenin omzuna yatırıp, annenin kalp atışı ritmiyle hafif hafif bebeğin sırtına vurarak bir şarkı mırıldanmak, güzel bir duyusal ve ritmik oyun deneyimidir.

Konuşmak, dokunmak, birlikte dans etmek. Anne ve bebek arasındaki iletişim, anne karnında bu şekilde başlıyor ve bu süreç bireyin yetişkinliğini de etkiliyor. Psikolog Seniha Naşit Gürçağ, anne karnında başlayan sürecin bebek 18 aylık olana dek önem taşıdığını, bunun sağlıklı bağlanmada önemli bir yer tuttuğunu belirterek “Anne ile bebeği arasındaki ilk ve en önemli ritim deneyimi birbirlerinin kalp atışlarıdır” diyor.

40 yıldır çocuklar ile ailelerle çalışan drama-oyun terapisti Dr. Sue Jennings’in “Nöro-Dramatik-Oyun ve Sağlıklı Bağlanma” isimli kitabını çeviren Gürçağ ile sağlıklı anne bebek ilişkisi hakkında merak edilenleri konuştuk.

- Bebekle iletişim ne zaman başlar?

Anne adayı, karnında ilk kıpırtıları hissetmeye başladığında bebeği ile arasındaki iletişim başlar. İletişim karşılıklı bir şeydir. O da verdiği tepkilerle annesi ile iletişim kurar. Annenin bebeğinin tepkilerine karşılık vermesi ile iletişim sürekliliği sağlanır.



‘Güzel hikâyeler anlatın’

- Anne karnında bebekle konuşmanın yararları nedir?

Anne karnındaki bebekler bizi duyabilirler. Bebek doğduğu zaman anne karnındayken sürekli duyduğu sesleri ayırt edebilir. Bebekle anne karnında konuşmak, ona güzel hikâyeler anlatmak, anne karnında kurulan bağı güçlendirmek için iyi bir fırsattır.

- Duyusal, ritmik oyunların bebek üzerindeki etkisi nedir?

Doğumdan önce başlayan duyusal oyunlar, doğumdan sonra özellikle fiziksel temas içermesi bakımından bağlanmanın güçlü öğelerinden biridir. Bebeğin içinde bulunduğu bedene alışmasını, beden bütünlüğünü algılamasını sağlar. Nöro-Dramatik-Oyun’da bu deneyimler “vücutlaşma” deneyimleri olarak adlandırılır. Yaşamın ilk döneminde yeterli bedensel deneyim yaşayamayan çocukların bağlanma süreci olumsuz etkilendiği gibi ileride beden imajı ile ilgili problemler yaşadıkları da ortaya konmuştur. Anne ile bebeği arasındaki ilk ve en önemli ritim deneyimi birbirlerinin kalp atışlarıdır. İlk ritmik oyunlarda anne-bebek kalp kalbe denk gelecek şekilde bebeği annenin omzuna yatırıp annenin kalp atışı ritmiyle hafif hafif bebeğin sırtına vurarak bir şarkı mırıldanmak güzel bir duyusal ve ritmik oyun deneyimidir. Annenin bebeğini kollarına alıp biraz sıkıca tutması ve göz göze bakarak sallanması yeni doğanlar için bir başka bağlanma odaklı duyusal ve ritmik oyun örneğidir.

Nöro dramatik oyun nedir?

Dr. Sue Jennings’in çalışmaları sonucunda ortaya koyduğu “Vücutlaşma-Yansıtma-Rol” paradigmasına dayanan bağlanma odaklı, gelişimsel bir oyun modelidir. Çocukların empati, dayanıklılık ve esneklik geliştirmesini sağlar.