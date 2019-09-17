Yumurta dondurmada merak edilenler

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, kadınların yumurtalarını dondurmadan önce göz önünde bulundurmaları gereken önemli konular hakkında şu bilgileri verdi:

36 yaşından önce dondurun: Gelecekte olacak bir doğumda en iyi başarı şansına sahip olmak için, 36 yaşından önce yumurtalarınızı dondurmanız en iyisi olacaktır. Bu sayede sakladığınız yumurtalar dondurulma işlemiyle yeterli kalitede kalır ve bu yumurtaları gelecekte kullanabilirsiniz.

Yumurtalar Türkiye’de sadece 5 yıl saklanabiliyor: Türkiye’deki yasal düzenlemeler, yumurtaların sadece 5 yıl donmuş olarak kalmasına izin veriyor.

Kaç adet yumurta dondurmalıyım?: Dondurduğunuz yumurta ne kadar çoksa ve yumurtalar kaliteli olduğu sürece, gelecekte canlı bir doğum yapma olasılığınız o kadar yüksek olur. Son veriler, 34 yaşındaki bir kadının yüzde 75 oranda canlı doğum şansına sahip olması için 10 yumurtayı dondurması gerektiğini ileri sürüyor. Ancak 37 yaşında bu işlemi yaptıran bir kadının 20 yumurtayı dondurması gerekirken, 42 yaşındaki bir kadının 61 yumurtayı dondurması gerekiyor.

Yumurta dondurma ne kadara mal olur?: Türkiye’de yumurta toplama ve dondurma masrafları 7-10 bin TL civarındadır. Yumurtaları depolama maliyetleri ise ekstradır. Bunun fiyatı yılda ortalama 900 liradır.

Deneyimli bir kliniğe başvurun: Yumurtalarınızı dondurmayı düşünüyorsanız, prosedürle ilgili çok fazla deneyime sahip bir klinik bulun.