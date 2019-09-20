İstanbul Tabip Odası kriz masası oluşturdu

İstanbul Tabip Odası tarafından sosyal medya aracılı ile yapılan duyuruda “Dün itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından “Sınır Dışı Askeri Harekat kapsamında” sınır bölgelerine yoğun olarak resen hekim görevlendirmesi, sevkiyatı başlatıldığını öğrenmiş bulunmaktayız.

Konuyla ilgili olarak İstanbul Tabip Odası’nda Acil Durum Masası oluşturulmuş olup her türlü bilgi ve destek için 0212 514 02 92 nolu telefondan ve [email protected] adresinden bize ulaşabilir, gelişmeleri Tabip Odamızın sosyal medya hesaplarından (https://twitter.com/istabip – https://www.facebook.com/istanbultabipodasi) takip edebilirsiniz.” denildi.