İstanbul Tabip Odası kriz masası oluşturdu

Fırat’ın doğusuna yönelik olası operasyonun hazırlıkları sürerken, Sağlık Bakanlığı aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in de bulunduğu 11 kentten çok sayıdaki hekimi Urfa ve Mardin’de görevlendirdi. İstanbul Tabip Odası, görevlendirme ile ilgili acil durum masası kurduklarını açıkladı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma, 14:01

[Haber görseli]

İstanbul Tabip Odası tarafından sosyal medya aracılı ile yapılan duyuruda “Dün itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından “Sınır Dışı Askeri Harekat kapsamında” sınır bölgelerine yoğun olarak resen hekim görevlendirmesi, sevkiyatı başlatıldığını öğrenmiş bulunmaktayız.

Konuyla ilgili olarak İstanbul Tabip Odası’nda Acil Durum Masası oluşturulmuş olup her türlü bilgi ve destek için 0212 514 02 92 nolu telefondan ve [email protected] adresinden bize ulaşabilir, gelişmeleri Tabip Odamızın sosyal medya hesaplarından (https://twitter.com/istabip – https://www.facebook.com/istanbultabipodasi) takip edebilirsiniz.” denildi.

A+ A-