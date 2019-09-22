Dünyada, bilişsel ve zihinsel yetilerde bozulma şeklinde kendini gösteren “demans” (bunama) hastası 50 milyon kişi bulunuyor ve her yıl yaklaşık 10 milyon yeni vaka teşhis ediliyor.

Demans hastalığının en yaygın şekli olan Alzheimer, bunama vakalarının yaklaşık yüzde 70’ini oluşturuyor. Demans, dünya genelinde ölümlerin önde gelen 7. nedeni. Demans hastalarının 2050’de 152 milyona yükselmesi öngörülüyor. “21. yüzyılın kâbusu” olarak nitelendirilen demansın küresel ekonomiye maliyetinin 818 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Her yıl 21 Eylül’de Dünya Alzheimer Günü kapsamında, farkındalık oluşturmak ve bu hastalıkla yaşayanlara destek olmak amacıyla dünya genelinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

85 yaş ve üzeri Alzheimer, “Günlük aktivitelerde azalma ve bilişsel yeteneklerde bozulmayla nitelenen nöropsikiyatrik semptomların ve davranış değişikliklerinin eşlik ettiği nörodejeneratif bir hastalık” olarak tanımlanıyor. Alman psikiyatr ve patolojist Alois Alzheimer tarafından ilk kez 1906’da tanımlanan ve 65 yaş üstü kişilerde beyin dokularında ağır hasara neden olduğu tespit edilen Alzheimer hastalığı için hâlâ etkili teşhis ve tedavi yöntemi bulunmuyor.

Alzheimer, 65 yaş üstü grubun yüzde 2 ila 4’ünde, 85 yaş üstü grubun ise yüzde 20’sinde görülüyor.