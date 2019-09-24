Gürbüz çocuk sevdasından vazgeçin

Türk Gastroenteroloji Derneği ve Dünya Gastroenteroloji Organizasyonu işbirliğiyle İstanbul’da düzenlenen Dünya Gastroenteroloji Kongresi (World Congresss of Gastroenterology) sona erdi.

Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı ve Dünya Gastroenteroloji Kongresi Eşbaşkanı Prof. Dr. Serhat Bor Behçet hastalığı ve karaciğer hastalıklarıyla ilgili bilgiler verdi. Prof. Dr. Serhat Bor, Behçet hastalığı tanısına ilişkin “Tekarlayan ağız içi yaralar kontrol edilmeli” dedi.

Bor, “Hepatit B ve C artık ilaçlarla çok başarılı şekilde tedavi ediliyor, ancak karaciğer yağlanmasının ilaçla tedavisi yok” bilgilerini verdi. Prof. Dr. Cihan Yurdaydın ise çocukların gürbüz çocuklar olarak yetiştirilmesinden vazgeçilmesi gerektiğini vurgulayarak “Obezite en önemli sağlık sorunlarından biri haline gelmiştir. Bu kişilerde NASH, yani non-alkolik steatohepatit adı verilen hastalık, alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığı görülmektedir” diye konuştu.