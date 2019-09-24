Egzersiz yap unutkanlığı önle

Son günlerde siz ya da bir yakınınız sürekli anahtar, cep telefonu gibi eşyaları bir yerlerde unutuyorsanız, kafanız karışıksa, ruh halinizde ani değişiklikler oluyorsa bu demans yani bunama (demans) ya da Alzheimer için bir sinyal olabilir. Beyin Damar Hastalıkları Hasta Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Derya Uludüz, “Doğru teşhis için yapmanız gereken bazı şeyler var ama daha önemlisi tüm teknolojik gelişmelere ve ilaçlara karşındemans ve bilinen en yaygın türü olan Alzheimer’ın bilinen bir tedavisi hâlâ yok. Elimizdeki en önemli silah egzersiz” diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Nöroloji, Algoloji ve Vasküler Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Uludüz, ülkemiz nüfusunun giderek yaşlandığını ancak gelişmiş ülkelere göre yaşlı nüfusa hazır olmadığımızı, aktif ve sosyal bir yaşlılık için yeterli altyapımızın bulunmadığını söyledi.

CÜMLE KURMADA ZORLUK

Uludüz, araştırmalara göre fiziksel egzersizin, zihinsel anlamda da bizleri koruduğunu vurgulayarak hafızayı, düşünmeyi ve sosyal becerileri etkileyen ve birçok hastalığın genel adı olan demansın belirtilerine ilişkin şunları söyledi: “Konuşurken doğru cümle kurmada zorluk, duygu durumunda ani değişiklikler, yeni öğrenilen bilgilerin unutulması, yüzleri ve isimleri hatırlamada zorlanma, olayları takip etmek ve anlamakta güçlük demans belirtileri. Ancak bu belirtiler birçok hastalıkla da karıştırılabiliyor. Tiroid, böbrek, karaciğer, kalp ve akciğer problemleri, idrar ve göğüs enfeksiyonları demans benzeri belirtiler gösterebiliyor.”

Prof. Uludüz, demansın en çok karıştırıldığı hastalıklara ilişkin özetle şu bilgileri verdi:

Depresyon: Demans ile sık karıştırılan hastalıklardan biri ve belirtileri ayırt etmek kolay değil. Çünkü demans hastalarının çoğu, benlik saygısı ve özgüven kaybı, iştahsızlık, konsantrasyon, hafıza sorunları gibi depresyon ile benzer özellikler göstermeye başlayabilir. Eğer odaklanmada veya yapmanız gereken şeyleri hatırlamakta zorlanıyorsanız ya da çok fazla veya çok az uyuyor, arkadaşlarınızla ve sevdiklerinizle zaman geçirmek istemiyorsanız depresyondan şüphelenebilirsiniz.

Duygusal stres: Bir eşin, akraba ya da yakın arkadaşın ölümü, hastalığı veya sizi duygusal olarak büyük bir stres ve üzüntü içinde bırakacak her türlü sorun, demansı kolaylıkla taklit edebilecek belirtiler yaratabilir.

TEDAVİ EDİLEBİLİR DEMANS

Normal basınçlı Hidrosefali: Bilişsel bozulma yaratabilecek diğer bir durum, beyin omurilik sıvısının beynin sıvı bölgelerinde biriktiği ve düşünme, hafıza, yürüme ve idrara çıkma kontrolünü engellediği bir hastalık olan normal basınçlı hidrosefalidir. Tedavi edilebilir olduğundan “tedavi edilebilir demans” olarak da adlandırılır.

Kalp ve akciğer hastalıkları: Yaş arttıkça genellikle, kalpten kan çıkışını engelleyen veya zayıflatan kalp ve damar hastalıkları veya beyine oksijen verilmesini engelleyen akciğer hastalıkları artış gösterir. Bu altta yatan hastalıklar demans benzeri belirtilere neden olabilir. Uyanıklık, hafıza ve yönetim işlevini etkileyebilir.

Enfeksiyonlar: Bazı enfeksiyonlar zihinsel işlevlerde değişiklik yaratabilir. Lyme hastalığı, sifiliz veya HIV, demansı kolaylıkla taklit edebilir.

Ağır metaller: Ağır metallere maruziyetle birlikte kafa karışıklığı, unutkanlık, motor becerilerinde yavaşlama görülebilir.

Kanser: Çeşitli tipteki kanserler, beyin dokusunun tahribatı, kafa içindeki basıncın artması veya bazen vücudun çeşitli yerlerinden kan akımı yoluyla beyne zarar veren kimyasalları üreterek bilişsel bozukluğa yol açabilir.

İlaçlar: Antihistaminikler, bulantı önleyici ilaçlar, steroidler ve mesane gevşeticileri gibi birçok ilaç demans gibi görünen semptomlara neden olabilir.