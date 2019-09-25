Bakan açıkladı! O sitelere ceza geliyor...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "2 bin 456 internet sitesi, reklamların tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı olması nedeniyle idari işlem uygulanmak üzere Ticaret Bakanlığına bildirildi" dedi.