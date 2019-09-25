Bakan Koca, "Ocak ayından bugüne kadar sağlık beyanı mevzuatına aykırı şekilde ürün tanıtım veya satışının yapıldığı 3 bin 732 internet sitesi, erişimin engellenmesi için Erişim Sağlayıcıları Birliğine iletildi" ifadelerini kullandı.
Bakan açıkladı! O sitelere ceza geliyor...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "2 bin 456 internet sitesi, reklamların tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı olması nedeniyle idari işlem uygulanmak üzere Ticaret Bakanlığına bildirildi" dedi.
Yayınlanma tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba, 11:53