İmamoğlu’na çağrı: Dernek zar zor ayakta duruyor

Yeşilköy’de bulunan ve Türkiye’de 100 bini aşkın kas hastasının, toplumla entegrasyonunu sağlamak, daha kaliteli yaşam sürmelerinin koşullarının yaratılmasında hastalara ve topluma rehber olmak, çözüm önerileri geliştirerek uygulanmasını sağlamak amacıyla 1978 yılında Prof. Dr. Coşkun Özdemir’in öncülüğünde kurulan Türkiye Kas Hastalıkları Derneği maddi sorunlarla karşı karşıya. 1992’de kamu yararına çalışan dernekler statüsüne alınan derneğin 41 yıldır başkanı olan Prof. Dr. Özdemir, “Dernek zor ayakta duruyor, yaşam zorluğu var. Bakırköy Belediyesi destek oluyor fakat tabii bu tek başına yetmiyor. Derneğin, kas hastalarını taşıdığı iki aracı var ve bunları sıklıkla kullanıyoruz. Yürüyemeyen binlerce hasta var. Benzin ayda 3 bin liraya mal oluyor. Bundan da mahrum kalıyoruz, ayrıca elektrik, su, kira gibi ödemelerle zorluklar yaşıyoruz, derneğin yaşaması ve hastalara faydalı olması için destek bekliyoruz” dedi.

‘SAHTE İLAÇLAR VAR'

Özdemir, özetle şunları kaydetti: “Sayısı 100’den 70’e düşen, yılda bin lira veren bağışçılar sayesinde ayaktayız. Dernekte hasta ve hasta yakınlarını da bilgilendiriyoruz. Piyasada bir sürü sahte ilaç var, o kadar ki bundan birkaç ay önce hastalar Hindistan’a gitti. ‘Kök hücre tedavisi yapıyoruz yapıyoruz’ diyorlar. Böyle bir şey henüz yok.”

