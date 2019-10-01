Anne sütünü güvenle saklama yöntemleri

Bu hafta Türkiye dâhil 170 ülkede Dünya Emzirme Haftası kutlanıyor. Peki, anneler süt sağma ve saklama sırasında nelere dikkat etmeli? İşte anneler için sütlerini güvenle saklama yöntemleri.

Anne sütüyle beslemenin tüm dünyada yaygınlaşması ve bebeklerin beslenmesinde gelişim sağlanması için Türkiye dâhil 170 ülkede her yıl 1 - 7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Dünya Emzirme Haftası kapsamında, Koroplast başta çalışan anneler olmak üzere tüm anneler için sütlerini güvenle saklama yöntemlerini açıkladı.

Türkiye’nin mutfak yardımcı ürünleri denildiğinde akla ilk gelen lider markası Koroplast’ın çift kilitli, sızdırmaz, buzdolabında ve derin dondurucuda kolay saklama imkanı sağlayan, steril, BPA içermeyen, güvenli Koroplast Anne Sütü saklama poşetleri ile anne sütü güvenle saklanabiliyor.

Eğer bebeğiniz doğduktan sonra çalışma hayatına dönecekseniz sütünüzü güvenle saklama yöntemlerine de önem vermeniz gerekiyor. Anne sütünüzü sürekli sağmak ve saklamak hem sütünüzün gelmeye devam etmesini sağlar hem de bebeğinizin yanında değilken bile sütünüzle onu beslemeye devam edebilirsiniz.

SÜT SAĞMA VE SAKLAMA SIRALARINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ

Sütünüzü nasıl saklayacağınız, sütünüzü ne zaman kullanmak istediğinize bağlı olarak değişecektir. Eğer sağdıktan birkaç gün sonra kullanmayı planlıyorsanız buzdolabı, derin dondurucudan daha iyi bir saklama yolu olacaktır. Ancak şimdiden sağıp aylar sonra kullanmak isterseniz sabit derin dondurucu doğru bir karar olacaktır. Yönteminiz hangisi olursa olsun sütünüzü saklarken şu hususlara dikkat etmeniz gerekiyor:

Kullandığınız poşetin üst kısmındaki güvenlik kilidini yırtın ve çift fermuar kilidini nazikçe ayırın.

Sakladığınız sütleri kullanırken eski tarihliden başlayarak yeni tarihliye doğru kullanmalısınız.

Anne sütünü taşırmamaya dikkat ederek poşete doldurun.



Poşetin içindeki havayı mümkün olduğunca boşaltın. Bunun için poşeti parmaklarınızın arasında tutun ve sıvının üstündeki havayı çift kilide doğru bastırarak çıkartın. Süt donduğunda genleşip hacmi artacağı için bir miktar havanın poşetin içerisinde kalması gerekir. Aksi takdirde donan süt genleşerek poşeti patlatabilir.

Çift kilide bastırarak poşeti kapatın ve çift kilit sisteminin kapandığından emin olun.

Etiket alanına isim, tarih ve miktar bilgisi yazın.

Poşetleri dondurucuda veya buzdolabında dik ya da yatık konumda saklayabilirsiniz ancak yatay olarak saklamanız daha doğru olacaktır.

Sakladığınız sütleri kullanırken eski tarihliden başlayarak yeni tarihliye doğru kullanmalısınız.

Dondurulmuş sütünüzü çözündürürken ve ısıtırken şunları yapın

Sütünüzü oda sıcaklığında 6 saate kadar, buzdolabında 2 güne kadar, tek kapılı buzdolabının buzluk bölmesinde 2 haftaya kadar, iki kapılı buzdolabının dondurucu bölmesinde 3 - 4 aya kadar, sabit -18°C'de derin dondurucuda ise 6 ay saklayabilirsiniz.

Sakladığınız sütü ısıtırken de mikrodalga, elektrikli ve gazlı fırında veya ocağın üzerinde poşet ile beraber ısıtmayınız. Süt poşetini, bir kaba koyduğunuz ılık suyun içine ağzı dışarıda kalacak şekilde batırarak çözünmesini sağlayınız. Süt poşetini hafifçe salladıktan sonra sıcaklığını kontrol ederek bebeğinize veriniz. Bebeğinizi besledikten sonra poşet içinde kalan sütü tekrar dondurmamalı veya tekrar ısıtmamalısınız.