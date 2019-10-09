Beyne adanmış bir yaşam

Tıp ve eczacılık biliminin gelişimine katkıda bulunmak için 1959’da Dr. Nejat Eczacıbaşı tarafından dönemin başarılı hocalarının desteğiyle başlatılan Tıp Onur Ödülü bu yıl dünyaca ünlü nörolog Prof. Dr. Marsel Mesulam’ın oldu.

Davranış nörolojisi ve demans, bunama biyolojisi alanında yaptığı çalışmalarıyla tanınan değerli bilim insanına ödülü kalabalık bir davetli topluluğu önünde Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve Bilimsel Değerlendirme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Turgay Dalkara tarafından takdim edildi.

Şansa bakın ki törene geldiğimde sinema seanslarından arkadaşım Viktor Bey tarafından Mesulam Hoca’yla tanıştırılmış, ama tıp dünyasının değerli isimlerine çok da hâkim olmadığımdan bu olayı değerlendirememiştim. Marsel Mesulam, 55 yıl önce Robert Koleji bitirdikten sonra 4 yıl okuyup dönmek üzere ABD’ye Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne gitmiş, ama gidiş o gidiş, hâlâ dönmek niyetini sürdürmesine rağmen Şikago’da yaşıyor ve süper yaşlılık reçeteleri üretiyor.

EVRENİN EŞSİZ ESERİ

“İnsan beyni, evrenin en eşsiz eseri” diyen değerli bilim insanı, sadece araştırma yapmakla kalmıyor, kliniğinde yaptığı demans tedavisi ile uzayan insan yaşamının daha sağlıklı geçirilmesi için hastalarına yardımcı oluyor. “Demansın birçok türü vardır, ayırıcı tanı yapılmalı, ona göre müdahale edilmeli” diyor. Alzheimer, beyin ve zihin arasındaki bağlantıyı kurmaya adanmış bir hayat, gün geliyor, doğduğu ülkede, İstanbul’da alkışlar arasında ödüllendiriliyor.