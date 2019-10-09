Grip aşısında yumurta detayı

6 AYLIK KORUMA

Gribin Türkiye’de başlama döneminin ekim sonu olduğuna dikkat çeken Bozkurtgil, hastalığın kasım ve aralıkta en yüksek seviyelere ulaştığını ocak gibi ise azaldığını anlattı. Mart ve nisan döneminde genellikle yeni bir grip atağı olduğunu vurgulayan Bozkurtgil, “Gripte etkili bir aşımız var. Koruma düzeyi yüzde 60 ile 90 arasında. Sadece o ayın 6 ayını kapsayan bir bağışıklık sağlamakta. Bulaşmayı engellemek adına sık el yıkama, bunun olmadığı durumlarda ise yanınıza bir antiseptikli mendil taşıma önemli. Aşıyı virüse maruz kalmadan yaptırmanız ve koruyucu etkisini elde etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla ekim sonu kasım başı aşının yapılması için en iyi takvimdir. Bunu Sağlık Bakanlığı takip etmekte. Bu yıl için üretilmiş aşıları tüm merkezlere iletmektedir. Risk grubundaki kişilerin aşılanması sağlanmaktadır. Şu an bu aşılar piyasada değil. Grip atağı henüz başlamadı. Mevcut hastalarımız nezle tablosunda. Özellikle risk grubunun bu aşıları yaptırması gerekir” dedi.

ALERJİSİ OLANLAR DİKKAT

Aşının yumurta kökeninden üretildiğini de belirten Dr. Neşat Bozkurtgil, yumurta alerjisi olanları da şu sözlerle uyardı:

“Yumurta alerjisi olan kişilerin aşı yaptırmaması gerekir. Sürekli aspirin kullanan kişiler kullanmamalı ve daha önce grip aşısı yaptırıp alerjisi olduğunu bilen kişilerin aşı yaptırmaması gerekir. Yeni doğan dönemindeki 0-6 aylık bebeklere de henüz aşı yapmıyoruz. 6 ay sonrası bebeklere yapıyoruz.”