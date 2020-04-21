Sağlıkçıyı koruyun

21 Nisan 2020 Salı, 02:00

İstanbul Tabip Odası’nın raporuna göre, İstanbul’da koronavirüs ile enfekte olan sağlıkçı sayısı 2 binlere yaklaştı. Sağlık kuruluşlarında maske, önlük, eldiven gibi koruyucu donanım eksikliğinin ilk haftalara göre azalmakla birlikte devam ettiğine dikkat çekilen raporda; birçok hastanede vardiyalı çalışmaya geçildiği, bazı hastanelerde özellikle asistanların hâlâ aralıksız 36 saat çalıştırıldığı vurgulandı.

Raporda öne çıkan başlıklar özetle şöyle:

- İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu ve Nişanca Aile Sağlığı Merkezi (ASM) aile hekimi Dr. Yavuz Kalaycı ile birlikte, salgının başlamasından bu yana İstanbul’da kaybettiğimiz meslektaşlarımızın sayısı dokuza yükseldi.

- Sağlık kuruluşlarında maske, önlük, eldiven gibi koruyucu donanım eksikliği ilk haftalara göre azalmakla birlikte devam ediyor; bazı hastanelerde özellikle asistanlar hâlâ daha aralıksız 36 saat çalıştırılıyor.

- Hekimler, sağlık çalışanları için testler, filyasyon çalışmaları düzenli ve yeterli ölçüde yapılmıyor; İstanbul’da bugüne kadar enfekte olan sağlık çalışanı sayısı 2 bine yaklaştı.