'Sahada ve halkın yanındayız'

17 Nisan 2020 Cuma, 09:31

Yurttaşı koronavirüs salgınından korumak için çaba gösteren belediye başkanları sokak sokak gezerek, gıda yardımı, maske ve siperlik dağıtıyor.

Koronavirüşe karşı en etkin çalışmalar yürüten Çiğli Belediyesi’nde hemhalk sağlığı hem de sağlık emekçileriiçin önemli çalışmalar yürütülüyor. Başkan Utku Gümrükçü, “Bizler yerel yönetim olarak hemhalk sağlığının korunmasında, hemde sağlık çalışanlarına destek olunmasında kendimizi sorumlu hissediyoruz. Hatta sağlık emekçilerimizin tıbbi malzeme eksiklerini gidermek için sadece belediye değil,tüm Çiğli seferber oldu diyebilirim.Tüm ekiplerimizle birlikte sahadayız. Halkımızın yanındayız.” Sağlık emekçilerinin acil ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda çalıştıklarını belirten Başkan Gümrükçü, “Gönüllü kadınlarımız ve Çiğli Halk Eğitimi Merkezimiz ile birlikte maske ürettik. 3 boyutlu yazıcılarla sağlık çalışanlarımız için siperlik üretildi. PVCsu borularından çok düşükmaliyetle siperlik ürettik. Tüm bu malzemeleri bizzat hastanelere giderek hastane yönetimlerine teslimettik. Çiğli Belediye spor misafirhanesini sağlık emekçilerimizin hizmetine açtık. Yoğun bakımda kullanılan entübe kutularını imal ettik. Birfirmada solunum cihazına hava üfleyen ventilatörün ana parçalarından biri olanmini blowerın üretilmesini sağladık. Ayrıca hastalardan kan alınması sırasında bulaşmayı önlemek için entübasyon kabinini üretip İzmir Tabip Odası ile birlikte hastanelere dağıttık.”

Gümrükçü yapılan çalışmaları şöyle sıraladı: “65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için oldukça yoğun bir tempoda çalışıyorlar. Tüm belediye katları ile belediye girişlerine el dezenfektan makineleri yerleştirdik. Personelin hemde vatandaşın ateşini ölçüyor. Belediyemizin belirli noktalarına UV cihazı yerleştirdik, Tüm mahallelerimizi, parklarımızı ve çocuk oyun gruplarımızı dezenfekte ettik. Vatandaşlarımızın evlerinde spor yapabilmeleri için spor videoları, aile sorunları için aile danışmanlığı videoları hazırladık. Ayrıca pandomim ve tiyatrolarla çocuklarımıza evlerinde kalmanın önemini hatırlatanmini videolar hazırlayarak sosyalmedya hesaplarımız ve Youtube kanalımızda yayımladık. Çağrı merkezimizi arayan vatandaşlarımızın market alışverişlerini ve ilaçlarını alıyoruz. Bebeği olanların bebek bezini alıyor ekipteki arkadaşlar. Ayrıca her gün ihtiyaç sahibi olan tüm 65 yaş üstü vatandaşlarımıza sıcak çorba dağıtıyoruz. İlçemizde yaşayan tümşehit ailelerine de gıda kolisi dağıttık. Bu haftadan itibaren tüm ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi ulaştıracağız. Akvaryum Kafe’de ürettiğimiz pidelerile Kent Ekmek’te üretilen ekmekleri vatandaşlarımızın evlerine teslim ettik. Çiğli sınırları içinde bulunan bütün sokak hayvanlarının günlük besleme programı dahilinde mama dağıtımı yapıyoruz.”

CHP’li belediyeler olarak koronavirüse karşı omuz omuza mücadeleyi sürdürdüklerini vurgulayan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, “Şimdi dayanışma vebirlikolma zamanı. Belediye ve vatandaş el elebufelaketi enaz zararla atlatmak için birlikte hareket ediyoruz. Sosyal yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızı, 65 yaş üzeridışarı çıkamayan büyüklerimizi, yalnız yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılama şansı olmayan, okuluna gidemeyen çocuk ve gençlerimizi yalnız ve çaresiz bırakmıyoruz. Bu zorgünleri dayanışma içinde, birbirimize daha sıkı şekilde kenetlenerek aşacağımıza inanıyoruz. En önemli milli karakterimiz olan zor zamanlarda kenetlenme ve bir olma refleksimizin bu süreçte de ortaya çıktığını görmek bizim için ayrı bir mutluluk ve gurur. Tarih boyunca birçok zor sınavdan başarıyla geçen bir neslin evlatları olarak bu sınavdan da alnımızın akıyla çıkacağımıza olan inancım tam”dedi.

Aksoy’un çalışmaları şunlar: Belediyeye ait tüm binalar ve sosyal merkezler, kamu binaları, camiler, meslek odaları, siyasi parti binaları, toplu taşıma araçları, cemevleri, park ve çocuk oyun alanları dezenfekte edildi. 150 kişiden oluşturulan acil müdahale ekibi, 7 bin civarında 65 yaş üzeri vatandaşı tek tek arandı, ihtiyaçları karşılandı. Gençlik Eğitim Kurs Merkezi uzaktan eğitime başladı. 2 bin 500 öğrencinin online sistemle eğitimleri devam ediyor. Sağlık çalışanlarının ihtiyacını gidermek için maske ve tek kullanımlık gömlek üretimine başlandı. Mesleki Eğitim Kurs Merkezi öğretmenleri tarafından hazırlanan maske ve gömlekler Menemen Devlet Hastanesi’ne teslim edildi. Menemen Belediyesi’ne ait mülklerde kiracı olan vatandaşlardan 2 ay süre ile kira ve Menemen garajında çalışan otobüs ve minibüs şoförlerinden 3 ay süre ile giriş ve çıkış ücreti alınmayacak. Diğer yandan, pazarcı esnafından da yine 3 ay süre ile tezgâh ücreti alınmayacak. Gelir düzeyi düşük olan mahallelerdeki bin aileye çorba dağıtıyor. Sokak hayvanlarımızın salgın günlerinde aç kalmaması için, Menemen’in belirli yerlerine mama ve su kapları yerleştirildi.

Virüse karşı yapılan çalışmaları anlatan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel şöyle dedi: “Kentleri güzelleştiren insanlardır. Yerel yönetimlerin amacı da mutlu, huzurlu, sağlıklı, kendilerini güvende hisseden insanların yaşadığı kentler yaratmak olmalıdır. İnsana rağmen yaşama geçirilen hiçbir projenin karşılık bulması mümkün değildir. Bir tek vatandaşımızın memnuniyetsizliği bile başarımıza gölge düşürecektir. Böyle birşeye izin vermemiz mümkün değildir” diye konuştu.

Tüm dünyanın koronavirüs salgınına karşı büyük birsınav verdiğine dikkat çeken Başkan Ömer Günel, “Bu zor süreci vatandaşlarımız evlerinde kalarak, bizler de onların sağlığı, güvenliği ve huzuru için çalışarak el birliği içerisinde en az zararla atlatacağız. Bugüne kadar hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmadık. Bundan sonra da aynı anlayış ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.

Kentte, 35 kişilik ilaçlama ekibi tarafından dezenfeksiyon çalışması yürütülürken, evden çıkması riskli olan 65 yaş üstü ve kronik hastaların alışverişleri Güvercin Masa personeli tarafından yapılarak evlerine teslim ediliyor. Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ise açık olan işletmelere ve pazar yerlerine yönelik fiyat, hijyen ve sosyal mesafe denetimlerine aralıksız devam ediyor. Kamu binaları,sağlık merkezleri, ibadethaneler, huzur evi-bakım merkezleri, eczaneler, marketler, paketservis yapan restoranlar, banka ile ATM’leri,sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin temsilcilikleri her gün düzenli olarak dezenfekte edildi.

23 mahallede, temizlik ekibi özel buharlı araçlarla birlikte kentte bulunan tüm cadde,sokak, okul bahçeleri, parklar, yeşil alanlar ve pazaryerlerini 80 derece köpüklü suyla yıkadı. Restoran ve kafeteryalardan beslenen sokak hayvanlarına ilçe genelinde mama dağıtmaya başladı.

Gezici ekipler, riskli grupta bulunanların sağlık ile gıda ihtiyaçlarını temin edip evlerine teslim ediyor. Evlerinden çıkmaması gereken vatandaşların taleplerini market, pazar ve eczanelerden temin ederek faturasıyla birlikte evlere ulaştırıyor.

65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların alışverişlerini yaparak onları yalnız bırakmayan Kuşadası Belediyesi ayrıca her gün yaklaşık 250 hanenin kapısını çalarak sıcak çorba dağıtıyor.

Öte yandan Belediye Hizmet Binası’na gelen vatandaşların ateşi ölçülmeye başlandı. Uygulama kapsamında vücut ısısı 38 derecenin üzerinde olan kişiler, içeriye alınmayıp en yakın sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor.