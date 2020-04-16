Sait Faik Hikâye Armağanı adayları açıklandı

16 Nisan 2020 Perşembe, 11:00

Darüşşafaka Cemiyeti'nin kitaplarının telif haklarını ve mal varlığını Darüşşafaka’ya bağışlayarak annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz çocukların eğitimine destek veren Türk hikâyeciliğinin önde gelen yazarlarından Sait Faik Abasıyanık’ın anısına 1964 yılından bu yana düzenlediği Sait Faik Hikâye Armağanı’nın 66.’sı için geri sayım başladı.

Bu yıl 66'ncısı verilecek ödülün yönetmeliğinde geçtiğimiz yıl yapılan bir düzenlemeyle, öncelikle 10 kitaplık kısa bir listenin kamuoyuyla paylaşılmasına karar verildiği duyurulmuştu. Ön jürinin değerlendirilmesi sonucu 123 kitap arasından seçilen kısa liste alfabetik olarak şöyle oluştu:

1. Elif Hümeyra Aydın, “Doğum Lekesi” (Dergâh Yayınları)

2. Ethem Baran, “Döngel Dünya” (İletişim Yayınları)

3. Faruk Turinay, “Şapkamın İçindeki Kıraathane” (Can Yayınları)

4. Mevsim Yenice, “Bilinmeyen Sular” (Can Yayınları)

5. Murat Özyaşar, “Aslı Gibidir” (Doğan Kitap)

6. Nurhan Süerdem, “Maruzatım Var” (İletişim Yayınları)

7. Özgür Çırak, “Sıcacık Bir Ev” (Nota Bene Yayınları)

8. Pınar Öğünç, “Beterotu” (İletişim Yayınları)

9. Sevda Kaynar, “İki İstasyon” (1984 Yayınevi)

10. Şermin Yaşar, “Gelirken Ekmek Al” (Doğan Kitap)

Bu yılki Armağan’ın sahibi ise jürinin kısa listeye giren kitaplara ilişkin değerlendirmesi neticesinde Sait Faik’in ölüm yıl dönümü olan 11 Mayıs’ta açıklanacak.



Hikaye Armağanı’nın jürisinde Doğan Hızlan (Jüri Başkanı), Prof. Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Prof. Dr. Jale Parla, Metin Celal, Prof. Dr. Murat Gülsoy ve Beşir Özmen yer alıyor.



ÖZYÜREK’İN KİTABI LİSTEDEN ÇIKARILDI



Öte yandan ilk açıklanan kısa listede Banu Özyürek’in “Poz” adlı kitabı da yer alıyordu. Ancak “Poz” Yunus Nadi Öykü Armağanı’nı kazandığı için listeden çıkarıldı. Darüşşafaka Cemiyeti’nin bu konudaki açıklaması şöyle: “Banu Özyürek tarafından kaleme alınan Poz isimli öykü kitabı sehven değerlendirmeye alınmış ve kısa listeye girmiştir. Ancak yarışma yönetmeliği Kısıtlayıcı Hükümler sekmesinde görebileceğiniz gibi “Armağan’a aday olan kitabın daha önce başka bir ödül almamış olması gerekir.” kuralımız bulunuyor. Poz isimli kitabın 2019 yılında Yunus Nadi Ödülü kazanmış olması sebebiyle yarışma adaylığı üzülerek iptal edilmiştir.”

