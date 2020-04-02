'Saldırı hazırlığındaki 14 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi'
Milli Savunma Bakanlığı'nden yapılan açıklamada saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 14 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
MSB'den gelen açıklama şöyle;
"Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 14 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."
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