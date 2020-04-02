'Saldırı hazırlığındaki 14 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi'

02 Nisan 2020 Perşembe, 09:27

MSB'den gelen açıklama şöyle;

"Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 14 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."

