Salgın bir devi batırdı!
Portekiz basınında yer alan haberlere göre, son yıllarda oldukça yüksek borçlanma rakamları olan Porto, koronavirüsü pandemisinin yarattığı ekonomik krizinden çıkma konusunda oldukça büyük bir sorunun içine düştü.
Portekiz futbolunun en önemli kulüplerinden biri olan ve Avrupa futbolunu yetiştirdiği oyuncularla besleyen Porto, batma tehlikesiyle karşı karşıya.
Portekiz basınında yer alan haberlere göre, son yıllarda oldukça yüksek borçlanma rakamları olan Porto, koronavirüsü pandemisinin yarattığı ekonomik krizinden çıkma konusunda oldukça büyük bir sorunun içine düştü.
Pandemi öncesinde, bu sezonun ilk yarısında gösterdiği 52 milyon Avro ile birlikte 250 milyon Avro borcu olduğu belirtilen Porto’nun, UEFA’nın yakın takibinde olan takımlardan olduğu ve bir an önce oyuncu satışı gerçekleştirmeye çalıştığı kaydedildi.
30 HAZİRAN’A KADAR 100 MİLYON AVRO
Şampiyonlar Ligi’ne gidilememesi durumunda ekonomik olarak büyük bir darbe alacağı kaydedilen Portekiz devinin, 30 Haziran tarihine kadar ödeme sözü verdiği borçlarına karşılık 100 milyon Avroluk bir kaynak bulması gerektiği vurgulandı.
Porto’nun, bu nedenle menajer Jorge Mendes’e yetki vererek Alex Telles başta olmak üzere tüm oyuncuları satmak için alıcılar bulmasını istediği belirtildi.
Kaynak: Skor
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