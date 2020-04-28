Salgın gelecek yıl da sürerse Olimpiyat Oyunları iptal edilecek

28 Nisan 2020 Salı, 10:30

Fotoğraf: İHA

Japonya'nın Nikkan Sports yayın organına konuşan Komite Başkanı Mori, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın gelecek yıl bir daha erteleme ihtimalinin bulunmadığını söyledi.

Mori, kendisine yönetilen "2021'de de virüsün etkisi devam ederse oyunlar 2022'ye ertelenir mi?" sorusuna, "Hayır, böyle bir durumda iptal edilir" cevabını verdi.

Olimpiyatların daha önce savaş döneminde ertelendiğini anımsatan Mori, bugüne kadar dünya çapında 3 milyondan fazla insanı enfekte eden Covid-19'un görünmez bir düşman olduğunu belirtti. Mori, "Virüs başarılı şekilde kontrol altına alınırsa gelecek yaz oyunlarımızı düzenleriz" ifadelerini kullandı.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos'ta yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.