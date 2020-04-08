Salgın yoksullukla birleşince...

08 Nisan 2020 Çarşamba, 02:00

İlk vakanın 19 Mart’ta, ilk salgından ilk ölümün 5 Nisan’da görüldüğü Haiti’de halk, yoksulluk kadar bir de salgınla mücadele etmeye başladı. 55 yaşındaki diyabet ve hipertansiyon hastası vakanın ölümü ülkede önlemleri artırdı.

10 milyonluk nüfusun yüzde 80’inin yoksulluk sınırı altında yaşadığı ülkede, gıdaya ulaşmak genel olarak kolay değildi. Salgınla birlikte hükümet yardım programı başlattı.