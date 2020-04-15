Salgına karşı BCG aşısı kullanan ülkelerde ölümler düşük

15 Nisan 2020 Çarşamba, 10:42

Koronavirüse bağlı ölümler dünya çapında 125 bini geçerken, ABD’deki saygın kurumlardan biri olan Johns Hopkins Bloomberg Kamu Sağlığı Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada Kovid-19 ile ilgili dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı.

Araştırmayı yürüten bilim insanları yüzyıllardır kullanılan Bacillus Calmette-Guérin isimli verem aşısını kullanan ülkelerde koronavirüse bağlı ölüm oranlarının daha düşük olduğunu açıkladı.

Araştırmayı yürüten uzmanlar, “Dünya çapında koronavirüse karşı önlem stratejisi ve tedavi yöntemi olarak verem aşısı BCG’yi kullanan ülkelerde ölüm oranı 5.8 kat daha az. BCG’nin kullanımını inceleyip bunu ülkelerdeki Kovid-19 oranlarına yaydığımızda ortaya bu sonuç çıktı” ifadesini kullandı.

İlk olarak 1921 yılında insanlar üzerinde kullanılmaya başlanan ve veremle mücadelede büyük bir önemi olan aşının üzerinde Kovid-19 ile mücadele için geliştirmeler yapılıyor.

Dünya Sağlık Örgütü bu hafta yaptıkları açıklamada, BCG aşısının koronavirüse doğrudan etki ettiğine dair bir sonuç çıkarılmaması gerektiğini duyurmuştu.