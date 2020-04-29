Salgında 2.5 milyon kişi işini kaybetti

29 Nisan 2020 Çarşamba, 02:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, koronavirüs salgınında işçilerin yaşadığı sorunları “Emekçiyi virüs değil, AKP öldürüyor” başlıklı bilgi notuyla ortaya koydu. Koronavirüs salgını döneminde çalıştırılan en az 60 işçinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini, salgında 2.5 milyon kişinin işsiz kaldığını ve 18 milyon kişinin de gelir kaybı yaşadığını belirten Ağbaba, “İşçiler virüsten kurtulsa bile AKP’nin yarattığı düzende açlığa ve sefalete sürükleniyor” diye konuştu.

Ağbaba, “Son 2 yıldır ekonomik krizin pençesinde işsizliğe ve yoksulluğa mahkûm olan emekçiler, virüs salgınının ortaya çıkardığı ekonomik yükün altında ezilmektedir. Çalışanlar bu yıl 1 Mayıs’ı hem virüs salgını hem de iktidarın kuşatmasında karşılamaktadır” diye konuştu.

Ağbaba, şunları sıraladı:

Yıllardır uygulanmak istenen güvencesiz çalışma koşulları olan telafi ve uzaktan çalışma, esnek çalışma modeline dönüştürüldü.

Evde kal çağrısı ile 6 milyon sokak emekçisi ve 1 milyon civarında gündelik işlere giden kadın emekçiler işsiz ve gelirsiz kaldı.

Emekçilerin kira, fatura ve kredi borçları ertelenmedi.



