Salgında işsiz kalan baba: Açlık ve borçlarla savaşıyoruz

06 Mayıs 2020 Çarşamba, 16:55

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde Barbaros Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Emin Yapıcı (40), sigortasız olarak çalıştığı halı yıkama firmasından koronavirüs salgını nedeniyle çıkartıldı.

Sözcü'den İlker Kılıçaslan'ın haberine göre; yüzde 73 engelli olan eşi Tuna Yapıcı (39) ve oğlu Emirhan Yapıcı (10) ile yaşam mücadelesi veren baba Yapıcı, evinin temel gıda ihtiyaçlarının karşılayamadıklarını ifade etti.

”TENCEREDE PİŞİRECEK YEMEK BULAMIYORUZ”

Eşinin aylık 830 lira engelli maaşı aldığını belirten baba Yapıcı, şöyle konuştu:

* 2 aydır işsizim. Eşimin aylık 830 lira engelli maaşı var.

* İşsiz kaldıktan sonra günlük 10 liraya evde kablo işi yapıyorum. Kablo işinden ise aylık 300 lira filan kazanıyorum.

* Kira, su, elektrik derken gelirimiz giderimizi karşılamıyor. Evin temel gıda ihtiyaçlarını bile alamıyoruz.

* Şu anda en büyük sıkıntımız yemek. Tencerede pişirecek bir şey bulamıyoruz. Sabah kalkınca ne yiyeceğiz diye kara kara düşünüyoruz.

* Bu bir baba için çok acı verici durum. Corana ile değil, açlık ve borçlarla savaşıyoruz.

”BAKKALDAN BİR ŞEY ALMAYA YÜZÜMÜZ KALMADI”

Devletin verdiği bin liralık destekten yararlandığını, ancak o paranın yarısının birikmiş elektrik ve su borçlarına gittiğini dile getiren Yapıcı, sözlerine şöyle devam etti:

* 2 aylık ev kiram birikti. Ödeyemediğim için evden çıkartılmakla karşı karşıyayız. 500 lira bakkala borcumuz var. Artık bakkaldan bir şey almaya yüzümüz kalmadı.

* Valiliğimizden, kaymakamlığımızdan ve büyüklerimizden yardım bekliyorum. En azından bana iş bulsunlar.

”EĞİTİMİME DEVAM EDEBİLMEK İÇİN YARDIM İSTİYORUM”

10 yaşındaki oğlu ise, evde internet ve bilgisayar olmadığı için uzaktan eğitime katılamıyor.

Evdeki televizyondan sadece EBA’yı takip edebilen Emirhan ise ”Okuldaki arkadaşlarım internet üzerinden canlı derslere bağlanıyor ve derslerine devam ediyor. Ama ben bunu yapamıyorum. Derslerimde geri kaldım. Eğitimime devam edebilmek için yardım istiyorum” dedi. (Kaynak: Sözcü)