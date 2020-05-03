Salgının pençesindeki İspanya’dan güzel haber!

03 Mayıs 2020 Pazar, 16:04

Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İspanya’dan iyi haberler gelmeye devam ediyor. Günlük ölüm sayısı ciddi ölçüde yavaşlayan İspanya’da son 7 haftanın en düşük günlük ölüm vakası açıklandı.

İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde ülkede 164 insan yaşamını yitirdi. Toplam ölüm sayısı 25.264’e çıktı. Koronavirüs vaka sayısı ise 216.582’den 217.466’ya çıktı.