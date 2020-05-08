Salgınların edebiyatçı doktorları Tahir Abacı’nın kaleminden…
Bir yandan tıp mesleğinin gereğini yerine getirirken ve ülkede eksik olmayan salgınlarla mücadele ederken, bir yandan da bu konularda tanıklık eden metinler üreten edebiyatçı doktorlarımız oldu...
Ceyhun Atuf Kansu Muzaffer Hacıhasanoğlu
“Tıbbiye’den
ara sıra da doktor çıkar” derler, tıp kökenli edebiyatçı, müzisyen, bestekâr,
ressam ve siyasetçi çokluğuna bakarak. Behçet Kurdoğlu’nun 1967’de yayımlanan Şair
Tabipler kitabına ise günümüzde yeni bir cilt eklemek gerekir. Türkiye,
tarihi boyunca veba, kolera, dizanteri, verem, sıtma, çiçek, kızamık, tifo gibi
salgın hastalıklarla karşılaşmış bir ülke olduğundan, edip doktorlar haliyle
salgınlara da tanıklık etmişler, anılarında ve ürünlerinde dillendirmişlerdir.
Dr.
Osman Şevki Uludağ, ilk kez 1925’de yayımlanan, 1991’de yeniden basılan Beşbuçuk
Asırlık Türk Tabâbeti Tarihi adlı kitabında, Osmanlı tıbbının bir
dönem ileri düzeyde olduğunu, medreselerde ciddi eğitimler verildiğini,
hekimliğin kurallara bağlandığını, önemli kitaplar yazıldığını, ancak Kanuni
döneminden sonra gerilemenin başladığını, işe şarlatanların karıştığını, bilgi
sahiplerinin engellendiğini, atak yapan Avrupa tıbbının gerisinde kalındığını
anlatır.
Öyle
ki, salgınlarda tedbirler ve “karantina” önerileri bile, çeşitli gerekçelerle
engellenebilmiştir. Cevdet Tarihi’nde anlatıldığına göre, İstanbul’daki
veba salgınında sokaklar ıssızlaştığında, yöneticiler mezarlık yollarına birer
“katip” yerleştirerek sadece ölülerin kaydını tutmaktan ötesini yapamamışlardır.
İmparatorluğun son yıllarında, uluslararası bağlantılı “Karantina İdaresi”nde
ise Cenap Şahabettin ve Rıza Tevfik de etkin görevler üstlendiler.
EDEBİYAT-I CEDİDE’NİN DOKTORU
Edebiyat-ı
Cedide’nin önde gelen adlarından Cenap Şahabettin, Askerî Tıbbiye’yi
bitirdikten ve Paris’teki uzmanlık eğitiminden sonra, Mersin, Rodos ve Cidde’de
karantina doktoru ve müfettiş olarak görev yaptı. Abdülhak Şinasi Hisar, onun
Romanya’daki bir salgınının araştırılması için de görevlendirildiğini yazıyor.
Cenap
Şahabettin ile genç yaşında ilk kez bir vapur yolculuğunda, kendi deyişiyle
“abur cubur insanlar arasında” karşılaşan Yakup Kadri ise, doktorluğun “özveri”
boyutunu göz ardı ederek, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları’nda şöyle
yazıyor:
“Karantina
müfettişi mi? Hayretimi, şüphemi artırmak için bir bu eksikti. Gerçi, Cenap
Şahabettin Bey’in doktor olduğunu işitmiştim ama, bu meslek hayatında Cidde
gibi bir cehennem bucağına düşecek kadar gerilerde kalabileceğine ihtimal
veremiyordum. O, benim nazarımda, Hac Yolu’nun bu bölgesinde vebalı, koleralı
hastalara değil, ancak İstanbul’un kibar çevrelerinde nevrastenik hanımlarla
lenfatik genç kızlara hekimlik edebilirdi.”
RIZA TEVFİK “TIBBİYE”YE GİRİNCE...
Rıza
Tevfik ise, Galatasaray Lisesi’nden hocası Faik Bey’in, “Kat’iyen asker
mektebine girme! Az zaman sonra kurşuna dizerler. Siyasî mektebine de girme,
hukuka da girme, ağzından bir şey kaçırırsın, başına belâ açarsın, sürgüne
gönderirler. Tıbbiye’ye gir” öğüdüne uyar. Gel gelelim, asıl muhalefet
akımlarının boy verdiği, muhalif öğrencilerinin ya sürgün edildiği ya Avrupa’ya
kaçtığı okuldur, Askerî Tıbbiye. İttihat ve Terakki Fırkası da ilk kez
aralarında şair Abdullah Cevdet’in de bulunduğu dört öğrencinin girişimiyle
orada kurulmuştur
Rıza
Tevfik henüz on bir yaşında iken, babasının görevli bulunduğu ve “sıtma yuvası”
olarak nitelediği İzmit’te annesini sıtma ve ardından gelen sarılık hastalığı
nedeniyle yitirmiştir. Bundan çok etkilendiğini, birkaç “mersiye” (ağıt)
yazdığını anılarında anlatır. Doktorluğu seçişinde bu acısı da bir etken
olabilir. Okul arkadaşı Cenab Şahabettin’in aracılığıyla, o da Karantina
İdaresi’nde doktor olarak göreve başlar. Genç Halide Edip’in ciğerlerini
dinleyip, onda vereme değil, edebiyata “istidat” olduğunu saptayan ve onu bu
yönde teşvik eden de Rıza Tevfik’tir.
En
çok “filozof” olarak anılmayı seven, aslında “memleketçi” akımın en önemli
şairi olan, dahası, tasavvuf ve edebiyat araştırmacısı, çevirmen, binici,
jimnastikçi, siyasetçi de olan Rıza Tevfik, Sevr antlaşmasına imza koyanlar
arasında da yer alır ve bu ona pahalıya patlar. Doktorluğunu Ürdün ve
Lübnan’daki sürgünlük yıllarında da sürdürmüş, salgınlarla da uğraşmıştır.
EN YAKICI ŞİİR: “KIZAMUK AĞIDI”
Salgınların
arkası cumhuriyet döneminde de kesilmedi. Veba bir daha görülmedi ama diğer
salgın hastalıkların hikâyeleri pek çok edebiyat eserinde ve anılarda yer
bulmuştur. Cumhuriyet döneminin sıtma ve verem hastalıklarına karşı oluşturduğu
“dispanser”lerden de birçok doktor, mesleklerinin erken döneminde geçmişlerdir.
Çocukluğumuzda,
önceki kuşakların baş belası çiçek ve tifo kollarımızda aşı izi bırakmakla
kalmıştı ama aşısı yaygınlaşmamış kızamıktan hemen her çocuk yatağa düşerdi.
Sonraki yıllarda ise, asıl adı kolera, resmî kod adı “ateşli bağırsak
hastalığı” olan bir salgın zaman zaman ülkeyi yokladı.
Ceyhun
Atuf Kansu, çocuk hastalıkları uzmanı olduktan sonra, Anadolu’da görev yaparken
salgın hastalıklarla çok uğraştı, Köy Öğretmenine Mektuplar kitabında ve
anı kitaplarında anlatır. 1951’de yayımlanan Yanık Hava kitabında yer
alan “Kızamuk Ağıdı” şiiri ise yaşadığı tanıklıkların en çarpıcı örneği olarak
derin izler bırakmıştır.
Aynı
günde kızamıktan (aslında şartların yetersizliğinden) ölen çocukların adlarını
anan dizeler, “salgın ritmi”ni anımsatırcasına birbirini izler: “Alilerin
kızı Emineyi gördüm / Öldü... Yusufların Kadir öldü, emmisinin Durdu öldü /
İkindiye doğru evlerine vardım / Gördüm Döne öldü, Ali öldü, Dudu öldü.”
Doğası
açısından “optimist” (iyimser) olan ve Anadolu’nun güneşli bereketiyle
bütünleşmiş şiirlere imza atmış olan Kansu, bu uzunca şiirinde yaşadığı
çaresizliği ve kahrı dillendirir, dizelerini yine de bir çağrıya dönüştürür.
Kansu, Enver Gökçe ve arkadaşlarının Ankara’da kurdukları Türkiye Gençler
Derneği’nin girişimiyle Altındağ’da açılan ve ücretsiz sağlık hizmeti veren
sağlık ocağının doktorluğunu da üstlenmişti.
SAĞLIK EMEKÇİLERİNE SELAM
Muzaffer
Hacıhasanoğlu, Kansu’nun “hikâyeci ikizi” sayılır. Malatya’da SSK
hastahanesinde görev yaptığı yıllarda çıkardığımız dergilere katkısı olmuş,
bizlerle dostluk etmiştir. Onun da “verem savaş dispanseri” doktorluğundan
geçmişliği var, hikâye ve romanlarında izlerine rastlanır.
Edebiyatçı olmaları, kimi doktorlara “edebi tanıklık” fırsatı sağlamıştır ama tıp düzleminde tüm doktorlar ve diğer sağlık emekçileri kendi mesleklerinin sanatını özveriyle yapma noktasında eş değerlidir. Karantina günlerinde hepsine bir selam göndermiş olalım…
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