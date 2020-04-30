Şampiyon futbolcu koronavirüs nedeniyle doktorluğa başladı
Amerikan Futbolu Ligi NFL'de Kansas City Chiefs ile tarih yazan Laurent Duvernay-Tardiff, takımı ile 50 yıl aranın ardından şampiyonluğa ulaştıran isimlerden biri oldu. 29 yaşındaki Kanadalı sporcu, koronavirüs salgını sonrası tatilini yarıda keserek, mesleği olan doktorluğa başladı.
Amerikan Futbolu Ligi NFL'de Kansas City Chiefs ile tarih yazan Laurent Duvernay-Tardiff, takımı ile 50 yıl aranın ardından şampiyonluğa ulaştıran isimlerden biri oldu. 29 yaşındaki Kanadalı sporcu, koronavirüs salgını sonrası tatilini yarıda keserek, mesleği olan doktorluğa başladı.
Montreal’de bir hastanede çalışmaya başlayan Laurent Duvernay-Tardiff, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Karayipler'de tatildeyken koronavirüs salgını nedeniyle durumun kötüye gittiğini görünce Montreal’e döndüm” dedi.
Üniversiteden arkadaşlarının da kendisi gibi koronavirüs salgını ile mücadelede ön saflarda olduğunu belirten yıldız sporcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Acil servislerde çalışan arkadaşlarım var. Bir tanesi hastaneye gelen insanlara oronavirüs testi yapıyor. Bizim sağlığımız için büyük mücadele veriyorlar. Ben de kendime bu insanlara nasıl yardımcı olabilirim diye sordum ve hastaneye başvurmaya karar verdim” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Sözcü
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