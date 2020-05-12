Şampiyonlar Ligi’ne pandemi ayarı
Koronavirüs salgını sonrasında futbolda takvimi yeniden düzenlemek için çalışan UEFA, 2020/21 Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi sezonu için tarihi bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
Koronavirüs salgını sonrasında futbolda takvimi yeniden düzenlemek için çalışan UEFA, 2020/21 Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi sezonu için tarihi bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezonu Ağustos ayı içinde tamamlamayı planlayan UEFA, 20 Ekim tarihinde başlatmayı planladığı gelecek sezon öncesinde ön eleme maçlarını yapmamayı ya da farklı planlar üzerinden devam etmeyi düşünüyor.
Mevcut sistemde Şampiyonlar Ligi'nde 24 takım liglerinde elde ettikleri derecelere göre doğrudan Şampiyonlar Ligi bileti alırken, Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan takımlar da doğrudan gruplarda yarışmaya hak kazanıyor. Geride kalan 6 takım ise ön eleme turlarından geliyor.
UEFA, takvimde yeterli boşluk oluşmadığını düşündüğünden ön eleme maçlarını rövanşlı değil, tek maçlı eleme usulu sistemi ile oynatmayı ya da şampiyonları Şampiyonlar Ligi'nde yer alamayan en iyi 12 ülkenin oynayacağı tek maç üzerinden yapmayı düşünüyor.
UEFA Ligi'nde ise sadece 48 kulübün 17'si doğrudan bilet alıyor ve mevcut durum daha da karmaşık bir hal alıyor. UEFA, burada da tek maçlık eliminasyon sistemi düşünmeyi düşünürken, alternatif bir sistem bulamadığını belirtiyor.
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