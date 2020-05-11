Samsun Barosu Başkanı: ‘Avukatlığın sonunu getirir’
Samsun Baro Başkanı Kerami Gürbüz, iktidarın baroların yapısını değiştirmeye yönelik yaptığı çalışmaya tepki gösterdi.
Gürbüz, yaptığı yazılı açıklamada, yargının kurucu unsuru olan avukatlar ve baroların siyaset malzemesi yapılmaması gerektiğini vurgulayarak şu görüşleri dile getirdi: “Bu nedenle yasa değişikliği ile ilgili tüm süreç bu hassasiyete uygun bir biçimde yürütülmeli ve mutlaka ilgili taraflar ile istişare edilmelidir.
Baroların parçalanması, dileyenin kendi barosunu kurması, barolara üyelik zorunluluğunun kaldırılması yargının kurucu unsuru ve ayrılmaz parçası olan avukatlığın sonunu getirir. Dileyen kendi barosunu kurmaya kalkarsa kurulacak baroların tamamına yakını ideolojik ve/veya etnik saiklerle kurulacaktır. Bu da ülkenin bölünmesi kadar tehlikeli ve vahim bir durumdur.”
Video Haberler
- Ekrem İmamoğlu'na bir tehdit daha!
- Sedat Peker ile Çakıcı'yı barıştıran ismi açıkladı
- CHP’li Kaftancıoğlu ile annesi arasında ilginç diyalog
- Ünlü oyunculardan skandal Atatürk ve Nazım Hikmet yayını
- Cumhuriyet'in haberiyle ekonomiyi anlattı
- Buket Aydın istifa etti... Tarihi diyalog gündem oldu
- Şehit annesi, Kılıçdaroğlu'na böyle seslendi
- Yer: Ankara... Kameraya böyle yakalandılar
- Saadet Partisi'nden videolu tepki
- Temizlik işçisi Gazi Ceran Heykeli'nin kolu kırıldı