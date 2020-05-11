Samsun Barosu Başkanı: ‘Avukatlığın sonunu getirir’

11 Mayıs 2020 Pazartesi, 06:00

Gürbüz, yaptığı yazılı açıklamada, yargının kurucu unsuru olan avukatlar ve baroların siyaset malzemesi yapılmaması gerektiğini vurgulayarak şu görüşleri dile getirdi: “Bu nedenle yasa değişikliği ile ilgili tüm süreç bu hassasiyete uygun bir biçimde yürütülmeli ve mutlaka ilgili taraflar ile istişare edilmelidir.

Baroların parçalanması, dileyenin kendi barosunu kurması, barolara üyelik zorunluluğunun kaldırılması yargının kurucu unsuru ve ayrılmaz parçası olan avukatlığın sonunu getirir. Dileyen kendi barosunu kurmaya kalkarsa kurulacak baroların tamamına yakını ideolojik ve/veya etnik saiklerle kurulacaktır. Bu da ülkenin bölünmesi kadar tehlikeli ve vahim bir durumdur.”