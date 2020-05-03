Samsun’da bazı camilerden iftara 1 saat kala ezan sesleri yükseldi
Samsun'un İlkadım ilçesinde merkezi sistem üzerinden bazı camilerden bir saat erken okunan ezan şaşkınlığa neden oldu. Bazı camilerden iftara 1 saat varken yükselen ezan sesi üzerine yurttaşlar balkonlara çıktı. Kazayla orucunu bozan olup olmadığı ise öğrenilemedi.
Saat 19.41’de okunması gereken akşam akşam namazı ezanının ilçedeki birçok camiden saat 18.41’de okunması üzerine hatanın farkına varan Samsun Müftülüğü camilerden anons geçerek ezanın okunmasına daha bir saat olduğunu duyurdu.
Yapılan hatanın kaza mı, yoksa kasıtlı mı yapıldığı araştırılıyor.
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