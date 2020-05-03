Samsun’da bazı camilerden iftara 1 saat kala ezan sesleri yükseldi

03 Mayıs 2020 Pazar, 19:50

Saat 19.41’de okunması gereken akşam akşam namazı ezanının ilçedeki birçok camiden saat 18.41’de okunması üzerine hatanın farkına varan Samsun Müftülüğü camilerden anons geçerek ezanın okunmasına daha bir saat olduğunu duyurdu.

Yapılan hatanın kaza mı, yoksa kasıtlı mı yapıldığı araştırılıyor.