Sanat Dünyamız çevrimiçi erişime açıldı
Yapı Kredi Yayınları, Sanat Dünyamız dergisinin Mayıs – Haziran sayısının tamamını erişime açtı. 1974'ten bu yana yayımlanan dergi, ilk kez çevrimiçi olarak okurlara sunuluyor.
Sanat Dünyamız dergisi, 176. sayısında kapağına ses sanatına odaklanan Sesli İşler dosyasını taşıdı. Dosya, sesi sanatının merkezine koyan sanatçılardan sanat tarihinde sesin kullanımına uzanıyor.
Dergide ayrıca pandemi sürecinin sanata etkilerine dair yer alan yazılar içinden geçtiğimiz döneme kapsamlı bir bakış sunuluyor. Sanat Dünyamız dergisinin Mayıs – Haziran sayısının kapağında sanatçı Cevdet Erek'in bu sayı için özel olarak hazırladığı çizimi var.
Dergiye link’ten ulaşabilirsiniz: https://bit.ly/SanatDunyamiz
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