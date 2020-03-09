Sanatçı Taci Uslu yaşamını yitirdi

09 Mart 2020 Pazartesi, 14:40

"Piraye", "Leylim Leylim", "Bu Aşk Burada Biter", "Seninleyim", "Ne Fayda", "Özgürlük Şarkısı" gibi birçok şarkının bestecisi Uslu, Grup Yorum'dayken “Sıyrılıp Gelen” albümünde tuşlu çalgılarını çalmış, albümdeki "Hüznün İsyan Olur" şarkısını seslendirmişti.

90’ların başında “Adını Gelincik Koydum” isimli solo albümünü yayımlayan sanatçı için geçen yıl "Uslu Şarkılar" isminde bir vefa albümü yapılmıştı.

Bu albümde Emin İgüs, Ezginin Günlüğü, Harun Tekin, Hüsnü Arkan, İlkay Akkaya, Serdar Keskin, Vedat Sakman, Yasemin Göksu ile Uslu'nun kız kardeşi Ayşegül Uslu ve kuzeni Muhlis Uslu yer almıştı.



