Sanatçılar müzikseverlerle ‘evde’ buluşacak

19 Mart 2020 Perşembe, 10:30

Alternatif sahnenin sevilen ismi Nilipek. 'Red Bull Sunar Evde Çal (#EvdeCal)' canlı konserler serisinin ilk konuğu oldu. Dün akşam Red Bull Türkiye’nin resmi instagram hesabı üzerinden canlı olarak performans gösteren Nilipek. “Bence en güzel şey müzikle bir araya gelmek, şarkılarımız aracılığıyla göz göze gelebilmek öyle değerli ki” ifadelerini kullandı.



Sevenlerinin evlerine konuk olmaktan mutluluk duyduğunu belirten müzisyen, ‘Havada bir hinlik var’, ‘Koşuyolu’, ‘Sabah’, ‘Gömülür’, ‘Çocuk’, ‘Beraber’ isimli şarkılarını seslendirdi. Yaklaşık 25 dakika süren canlı konser deneyimine, binlerce katılımcı dahil oldu. Burada merak edilen soruları da yanıtlayarak izleyicilerle sohbet eden müzisyen, ayrıca takipçilerine özel olarak kendisinin önerdiği albümlerin yer aldığı bir çalma listesini de paylaştı.

KONSER SERİSİNİN YENİ KONUĞU AKIN SEVGÖR OLACAK

'Red Bull Sunar ile Evde Çal' konserler serisinin 25 Mart tarihindeki gelecek konuğu ise Akın Sevgör olacak. Elektronik müzik sahnesinin en beğenilen isimlerinden olan Sevgör, unutulmaz bir performansa imza atacak.

Müzikseverlere evde konser deneyimi yaşatan video kayıtlar, Red Bull Türkiye’nin resmi Instagram profiline de sabitlenerek, programı kaçıranların erişimine sunuldu.



