Sanatçılardan 1 Mayıs marşı

01 Mayıs 2020 Cuma, 06:35

Sınıf Tavrı, Erdal Erzincan, Gökhan Şeşen, Gülseven Medar, Güvenç Dağüstün, İlkay Akkaya, Kemal Kahraman, Maviş Güneşer, Mercan Erzincan, Metin Kahraman, Ozan Çoban ve Tolga Sağ’ın seslendirdiği, piyanoda Emre Parlak, kemanda Ozan Çoban, akustik gitarda Taylan Öner, bas gitarda Olcay Bozkurt’un yer aldığı, düzenlemesinin İlke Kızmaz, mixinin Deniz Altıntaş, video tasarımının ise Serhat Temiroğlu tarafından yapıldığı 1 Mayıs marşı klibinin bu akşam yayınlanacağını duyurdu.

Sınıf Tavrı’nın açıklaması şöyle:

“1 Mayıs Marşı klibini bu akşam 20.00 da yayınlanıyoruz..

1 Mayıs 2020 için sanatçı dostlarımızın katkılarıyla seslendirilen 1 Mayıs Marşı’nı işçi sınıfına armağan ediyoruz.

Sanatçı dostlarımız, Erdal Erzincan, Gökhan Şeşen, Gülseven Medar, Güvenç Dağüstün, İlkay Akkaya, Kemal Kahraman, Maviş Güneşer, Mercan Erzincan, Metin Kahraman, Ozan Çoban ve Tolga Sağ’a; müzisyen dostlarımız, , Emre Parlak, İlke Kızmaz, Taylan Öner, Olcay Bozkurt’a; mix ve videoda emek veren Deniz Altıntaş ve Serhat Temiroğlu’na çok teşekkür ederiz.

Yaşasın 1 Mayıs!”

1 Mayıs marşı klibini yayınlanır yayınlanmaz Sınıf Tavrı’nın sosyal medya hesaplarından izleyebilirsiniz:

Twitter: https://twitter.com/yetersoziscinin/

Facebook: https://www.facebook.com/siniftavri1/

İşte Sınıf Tavrı’nın 1 Mayıs videosu:



