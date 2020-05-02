Sanatçıların boş vakti yok

02 Mayıs 2020 Cumartesi, 06:00

Gökyokuş, sosyal medya aracılığıyla eşiyle birlikte konserler verdiğini dile getiriyor. Aynı zamanda uzun süredir ihmal ettiğini söylediği gitarını da eline almaya başlamış. Sönmez ise yeni kurduğu tiyatrosu Koma’yı süreç sonunda nasıl yaşatacağına yönelik kafa yorduğunu belirtiyor. Karantinada olmasına karşın boş vaktinin olmadığını ifade ediyor.

Aslı Gökyokuş, son albümü “Dünya”yı 2018’in sonlarında yayımlamıştı. Ancak 2020’nin onun için özel bir anlamı var, ilk albümünün üzerinden tam 20 yıl geçti. Koronavirüs salgınının buna yönelik projelerine bir miktar da olsa sekte vurduğunu belirtiyor...

Sanatçıya karantina günlerini nasıl geçirdiğini sorduk. Şöyle yanıtladı: “Her birimiz için yeni, garip bir tecrübe bu. Çok zor zamanlardan geçiyoruz, durum böyle iken bir şeylere konsantre olabilmek de kolay olmuyor. Bizim işimizde üretkenlik biraz da hayattan beslenirken kendine; düşüneceğin, yazacağın, okuyacağın vakti ayırabilmekle doğru orantılı. Şu an hepimizin evde olması bu anlamda işi zorlaştırıyor. Günü nasıl geçtiğini anlamadığım bir yoğunlukla bitiriyoruz. Kızım ilkokul 1. sınıf öğrencisi...

Onun sabah 9’da başlayan ve öğlene kadar süren online dersleri ve sonrasında ödevleri var. Yaşı küçük olduğu için bilgisayar başında ona eşlik etmem gerekiyor. Eşim evden çalışmaya başladı ancak birçok kişi gibi kriz sebebiyle sık sık tele konferansla toplantı halinde. Bense kendime vakit ayırabildiğim kısıtlı zamanlarda, uzun süredir ihmal ettiğim gitarımı çok daha sık elime almaya başladım. İyi hissettirdi!

Bir yandan da kayıtlar yapıp sosyal medya hesaplarımda kendi şarkılarımın yanı sıra daha önce yorumlamadığım şarkıları söylüyorum. Bugünlerle ilgili hissettiğim duyguları kaleme alıyorum. Açıkçası bu dönem hiçbir şey yaratma kaygım da yok. Hepimizin önceliği önce beden, sonra da ruh sağlığımızı korumak olmalı.

‘BELİRSİZ GÜNLER, AYLAR’

“Bugünler geçtikten sonra ne yapacaksınız? Bu süreçte bir projeniz olduysa onu nasıl hayata geçireceksiniz” sorusuna ise şu yanıtı veriyor Aslı Gökyokuş: “İlk albümüm ‘Neresindeyim’ 2000 senesinde yayımlanmıştı. Bu sene üzerinden tam 20 sene geçmiş oluyor. Aslında sonbahardan beri kafamda bununla ilgili fikirler var, hatta birkaç toplantı bile yaptık. Ancak son 4 ayımın gerçekten zor geçmesine sebep olan tiroitbezi iltihabı rahatsızlığım sebebiyle doktorumun tavsiyesiyle birkaç aydır konser vermiyor, spor yapmıyordum. Tam yavaş yavaş atlatıyorum derken hep birlikte pandeminin yarattığı zorunlu karantinaya yakalandık. Önümüzde belirsiz günler, aylar var... Muhtemelen kafamdaki projeyi basitleştirerek ya da değiştirerek hayata geçirmek zorunda kalacağım.”

‘DİRENME TAKTİKLERİ DÜŞÜNÜYORUZ’

lgın Sönmez’in Kadıköy’de kurduğu bağımsız tiyatro Koma Sahnesi, 2019’un sonlarında kapılarını açtı. Hem kendi iç yapım oyunlarıyla perde açan, hem de misafir tiyatroları ağırlayan sahne, koronavirüs salgını sonrası kapılarını kapatmak zorunda kaldı. Sönmez, şimdi tiyatroyu tekrar ayağa kaldırmanın planlarını yapıyor, karantina günlerini nasıl geçirdiğini ise şöyle anlatıyor:

“Erken uyanıyorum. Her zamankinden daha az konuşuyorum. Yavaşlamak, hatta durmakla ilgili bir tavrım var bu süreçte. Bu mesafelenmeyi avantaja dönüştürme çabam yok. Fakat kendiliğinden oluşan bir güçlenme, iyileşme eğilimi hissediyorum. Fazlalıklardan kurtulmayı hedefe koydum. Acele etmeden uyguluyorum. Canım sıkılmaz benim. Mümkün de değil. Kendimle, hayatımla, hayatımdakilerle ve tüm ilgi alanlarımla meşgulüm, birinden yorulunca diğerine geçip dinleniyorum. Boş vaktim yok. Süreci siyaseten yakından takip ediyorum. Mekânımız Koma, tiyatromuz, tiyatromuzun insanları ile ‘birlikte’ direnme taktikleri düşünüyoruz. Mekânlı mekânsız bağımsız tiyatrolar için çok kritik ve karanlık bir süreçteyiz. Ekonomik bir karabasan çöktü haliyle. Bu sezon bitti. Koma yaşasın istiyorum tüm kalbimle. Yardıma ihtiyacımız var. Talepler yapıldı, madden devleti bekliyoruz, evde içerik çalışıyoruz. Metinler, müzik, filmler. Henüz yazmaya başlamadım ama şekillenmeye başlıyor fikirler. Sonsuza dek öğrenciyim, işimi yapmaya devam ediyorum.”

Ilgın Sönmez, karantina sonrası süreç hakkında ise şunları söylüyor: “Tüm bunlar bittikten sonra hayatımıza bıraktığımıza yakın bir yerden devam edebilmek istiyorum. Kahvemi alıp Koma’ya yürüyeceğim. Hepsi bu. Çok zor olacak. Ağustostan önce teatral ya da mekânsal bir kıpırdanma olacağını düşünmüyorum. Ağustosta provalara girebilmeyi, mekânı canlandırmayı istiyorum, diliyorum tüm kalbimle. Gerçekleşemezse bile bir yolunu bulacağız. Seyircinin refleksinin ne olacağını kestirmek zor. Fakat önümüzdeki sezonun geç başlayacağını ve zor bir sezon olacağını söyleyebilirim. Bu süreçte oluşacak taze fikirler ve yeni politikalar ise daha öncekiler nasıl gerçekleştiyse öyle gerçekleşecek. Yoktan yonga çıkararak.”