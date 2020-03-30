Sanatta bu hafta

30 Mart 2020 Pazartesi, 06:00

EROL EVGİN ŞİİR OKUYARAK MORAL VERİYOR

Çalışmalarını evindeki stüdyosunda sürdüren Erol Evgin, okuduğu şiirleri; “Evlerimizden çıkmadığımız bu günlerde sevdiğim şiirleri sanatın iyileştirici gücüne inanarak sizinle paylaşıyorum” notuyla instagram üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

BOB DYLAN’DAN YENİ ŞARKI: MURDER MOST FOUL

İsveç Kraliyet Bilim Akademisi 2016 yılı Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Amerikalı şarkıcı Bob Dylan, 8 yıl aradan sonra ilk kez şarkı yayınladı. Dylan, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, yıllar boyunca tüm desteği ve sadakati için hayranlarına ve takipçilerine minnettar olduğunu belirterek eski ABD Başkanı John F. Kennedy’nin 1963 yılındaki suikastını konu alan yaklaşık 17 dakikalık şarkısının YouTube klibinin linkini paylaştı. Bob Dylan, “Murder Most Foul” adlı şarkısı için “Bu, ilginç bulabileceğiniz, bir süre önce kaydettiğimiz ancak yayınlamadığımız bir parça. Güvende kalın, kendinize dikkat edin ve Tanrı sizinle olsun.” ifadelerini kullandı. Ünlü müzisyen, şarkısında özellikle 1960’lar ve 1970’lerde meydana gelen önemli olaylara ve figürlere atıfta bulunuyor. Dylan’ın orijinal şarkılardan oluşan son stüdyo albümü, 2012 yılında çıkardığı “Tempest” olmuştu.

DOĞRAMACI ANISINA KONSER

Gülsin Onay 3 Nisan’da İhsan Doğramacı’nın doğum günü anısına saat 20.00’de online konser verecek. Onay canlı yayın konserinde Chopen’in 53 Polenez’ini çalacak.