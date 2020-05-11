Sanatta bu hafta

11 Mayıs 2020 Pazartesi, 06:00

- Bugün15.00’te Oyunculuk Atölyesi, Burak Davutoğlu ile Diksiyon atölyesiyle başlıyor. Davutoğlu, konuşma ve diksiyon üzerine her hafta yeni bir videoyla bizlerle olacak.

- Yarın 21.00’de, Çağdaş Gösteri Sanatları Atölyesi, Emre Koyuncuoğlu moderatörlüğünde, ilk hafta Yiğit Sertdemir, Dilek Altuntaş ve Murat Mahmutyazıcıoğlu’nu konuk ediyor. “Dijital ve Tiyatro” başlığı altında bir söyleşi düzenlenecek.

- 13 Mayıs Çarşamba günü 15.00’te, Oyunculuk Atölyesi’nde, Çağrı Hün, ses ve nefes teknikleri üzerinde duracak.

- 14 Mayıs Perşembe günü 21.00’de, Canlı Söyleşiler’de, çevirmen ve dramaturg Yıldırım Türker, oyuncu ve yönetmen Engin Alkan ile söyleşecek.

- 15 Mayıs Cuma günü 15.00’te, Oyunculuk Atölyesi’nde, Süeda Çil ile beden dili atölyesi gerçekleştirilecek.

- 16 Mayıs Cumartesi günü 15:00’te, Oyunculuk Atölyesi’nde, Murat Garipağaoğlu’yla role hazırlık atölyesi olacak.

‘BENİM 20. YÜZYILIM’ YAYINDA!

İstanbul Modern Sinema, İldikó Enyedi’nin yönettiği Benim 20. Yüzyılım (My 20th Century) filmini çevirimiçi olarak izlemeye açıyor. İkiz kız kardeşlerin hikâyesini anlatan film, www.istanbulmodern.org sayfası üzerinden 15 Mayıs Cuma saat 20.00’den itibaren 24 saat boyunca izlenebilecek.