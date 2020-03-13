Sanayide çarklar yavaşlıyor

13 Mart 2020 Cuma, 10:20

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,8 arttı.

Sanayi üretimi aylık bazda ise yüzde 0,2 azaldı. Beklenti aylık yüzde 0.5, yıllık yüzde 8.4 artıştı.

Madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,2 arttı.