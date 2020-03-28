Sancak'tan sonra ikinci test kiti skandalı: AKP'li vekilin oğlunun test kiti siparişi aldığı iddia edildi

28 Mart 2020 Cumartesi, 14:21

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, kişisel Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda, AKP'li vekil İsmail Tamer'in oğlu Namık Tamer'in Instagram hikâyesinde yer alan "Covid-19 Rapid Test için ön sipariş alınır. Lütfen iletişime geçiniz" yazılı görüntüleri paylaştı.

Özkiraz, AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'e "İstifanızı bekliyoruz" çağrısı yaparken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da "Gereken yapılacak mı?" sorusunu yöneltti.

Özkiraz, söz konusu iddiayı, Kayseri yerel medyasından teyit ettirdiğini de sözlerine ekledi.

AKP'Lİ VEKİL İDDİALARI YALANLADI

AKP'li vekil İsmail Tamer ise iddiaları yalanladı. Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Tamer, “Oğlum Namık Tamer’in WhatsApp durumuna koyduğu Covid 19 testiyle ile ilgili paylaşımında ön sipariş alınır gibi ifadenin yanlış asılsız gerçek dışı olduğu böyle bir ticaretinin olmadığını bu kitlerin Sağlık Bakanlıgının kontrolünde olduğunu belirtir kamuoyunun bilgilerine sunarım” dedi.





Ethem Sancak'ın yeğeni Murat Sancak'ın evde yeni tip koronavirüs testlerini denediği videosu ortaya çıkmasının ardından, Murat Sancak ücret karşılığında 125 test kiti aldığını açıklamış, sosyal medyada görüntülerin ortaya çıkmasından sonra büyük tepki toplamıştı.