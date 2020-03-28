Sancak'tan sonra ikinci test kiti skandalı: AKP'li vekilin oğlunun test kiti siparişi aldığı iddia edildi
AKP’ye yakınlığıyla bilinen iş insanı Ethem Sancak'ın yeğeni Murat Sancak'ın, 125 adet test kiti alarak işyerinde arkadaşları ile eğlendiği görüntüleri paylaşan Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, bu kez AKP’li vekilin oğlunun test kiti sattığı görüntüleri paylaştı.
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, kişisel Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda, AKP'li vekil İsmail Tamer'in oğlu Namık Tamer'in Instagram hikâyesinde yer alan "Covid-19 Rapid Test için ön sipariş alınır. Lütfen iletişime geçiniz" yazılı görüntüleri paylaştı.
Özkiraz, AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'e "İstifanızı bekliyoruz" çağrısı yaparken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da "Gereken yapılacak mı?" sorusunu yöneltti.
Özkiraz, söz konusu iddiayı, Kayseri yerel medyasından teyit ettirdiğini de sözlerine ekledi.
AKP'Lİ VEKİL İDDİALARI YALANLADI
AKP'li vekil İsmail Tamer ise iddiaları yalanladı. Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Tamer, “Oğlum Namık Tamer’in WhatsApp durumuna koyduğu Covid 19 testiyle ile ilgili paylaşımında ön sipariş alınır gibi ifadenin yanlış asılsız gerçek dışı olduğu böyle bir ticaretinin olmadığını bu kitlerin Sağlık Bakanlıgının kontrolünde olduğunu belirtir kamuoyunun bilgilerine sunarım” dedi.
Ethem Sancak'ın yeğeni Murat Sancak'ın evde yeni tip koronavirüs testlerini denediği videosu ortaya çıkmasının ardından, Murat Sancak ücret karşılığında 125 test kiti aldığını açıklamış, sosyal medyada görüntülerin ortaya çıkmasından sonra büyük tepki toplamıştı.
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