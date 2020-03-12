Sars'ı bulan isim koronavirisün biteceği tarihi açıkladı

SARS virüsünü bulan isim olarak bilinen Dr. Zhong Nanshan, koronavirüs salgınının Haziran ayında bitmesini beklediklerini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
12 Mart 2020 Perşembe, 16:10

Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre 83 yaşındaki Nanshan, salgının Haziran ayında bitmesini beklediklerini söyledi.

Nanshan, hastalarda enfeksiyon belirtilerinin tekrar görülme oranının da oldukça düşük olduğunu belirtti.

SARS’I BULAN İSİM

Çin’de 2002’de ortaya çıkan SARS virüsünü bulan isim olarak bilinen Dr. Zhong Nanshan, 2005-2009 yılları arasında Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı olarak görev yapmıştı.


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