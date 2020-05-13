Sedat Peker'den yeni Berat Albayrak açıklaması

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 12:49





Yurt dışında bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya kanalıyla yayınladığı yeni videoda, geçen günlerde “Beni yok etmeye çalışıyor” dediği Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Peker, sözlerinin yanlış anlaşıldığını, oyuna getirildiğini iddia ederek, Bakan Albayrak’a kendisini düşman edenlerin FETÖ’cüler olduğunu savundu.

Peker, yayınladığı yeni videoda, şu ifadeleri kullandı: “Son iki buçuk senedir başımıza gelen her felakette, birileri tarafından, kendi dostlarımız da kullanılarak bize bunu Berat Albayrak yaptırdı diye şahsımızı devamlı kurdular. Bu süre içerisinde sayın bakan beye karşı kötü bir düşünce içinde olduk. Hiçbir şey yapmasak bile beddua ettik. Ancak gördük ki şahsımıza karşı yapılan bu kötülüklerin hiçbir tanesinden Bakan… (Videodaki bu bölüm kesilmiş) Biz bunu gördük.”

‘ALBAYRAK BENİ BİTİRMEYE ÇALIŞIYOR’ DEMİŞTİ

Peker, geçen hafta yayınladığı videoda ise Albayrak’ın kendisini bitirmeye çalıştığını öne sürmüştü.

Peker, “Bir gün bana bir telefon yollandı bu telefonun kamerasında çekim yapılmış kamera çekiminin içerisinde bir dosya ve bu dosya bana karşı hazırlanan örgütlü bir suç dosyası. Ben bunu alınca dedim ki UYAP’a kaydedilmemiş. Sayın cumhurbaşkanımızın sözü var. ‘Fettullahçıların yapmış olduğu hiçbir şeyi yapmayacağız’ diye ancak UYAP’ işlenmemiş bu şekilde dosya hazırlamanın ne anlamı olabilir ki” ifadelerini kullanan Peker, yurt dışına çıkarken 'Cumhurbaşkanının uçağı gelecek' denilerek uçağının bekletildiğini söyledi. Yurt dışına çıktıktan sonra gelen telefonda ise kendisine 'Berat Bey sakın yurtdışına çıkmasına izin vermeyin, gözaltına alın' denildiğini öne sürerek, "Artık kafamın içinde bütün her şey netleşti. Kesinlikle Berat Bey beni yok etmek istiyor" demişti.