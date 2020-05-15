Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş'a operasyon

15 Mayıs 2020 Cuma, 09:48

Güniz Akkuş, Karadağ'a kaçtığı iddialarını çektiği videolarla yalanlayan ve geçen hafta "Berat Albayrak beni bitirmek istiyor" dediği bir video paylaşan Peker'i, çektiği bir video aracılığıyla tehdit etmişti.

Hijyen operasyonu adı verilen çalışmada çok sayıda silah da ele geçirildi.

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