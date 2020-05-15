Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş'a operasyon

İstanbul’da düzenlenen suç örgütü operasyonunda Sedat Peker’i tehdit ettiği videoyla gündeme gelen 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş’unda aralarında bulunduğu 10 şüpheli yakalandı.

cumhuriyet.com.tr
15 Mayıs 2020 Cuma, 09:48

Güniz Akkuş, Karadağ'a kaçtığı iddialarını çektiği videolarla yalanlayan ve geçen hafta "Berat Albayrak beni bitirmek istiyor" dediği bir video paylaşan Peker'i, çektiği bir video aracılığıyla tehdit etmişti.

Hijyen operasyonu adı verilen çalışmada çok sayıda silah da ele geçirildi.

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