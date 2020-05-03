Sefalet kol geziyor... Diren dokumacı!
Gerhart Hauptmann’ın Dokumacılar’ı Alman natüralizminin bir başyapıtı. Yazarına Nobel Edebiyat Ödülü´nü kazandıran bir oyun. Polisin yasakladığı, Prusya Parlementosu'nun günlerce tartıştığı bir olay eser. Almanya 1848 Mart Devrimi öncesini yaşıyor. Vahşi kapitalizm, liberalleşme ve zanaatçılıktan sanayileşmeye geçişle işleri elinden alınan dokumacılar sefaletin kucağına itiliyor. Yoksulluğa karşı bir savaş, bir direniş, bir özsavunma başlıyor.
XIX.
yüzyılın ortalarına doğru Almanya... Silezya'da çuhalar ayaklanıyor. Yoksulluğa
karşı bir savaş, bir direniş, bir özsavunma.
Gerhart
Hauptmann’ın Dokumacılar’ı Alman natüralizminin bir başyapıtı. Yazarına Nobel
Edebiyat Ödülü´nü kazandıran bir oyun. Polisin yasakladığı, Prusya Parlementosu'nun
günlerce tartıştığı bir olay eser.
Almanya
1848 Mart Devrimi öncesini yaşıyor. Vahşi kapitalizm, liberalleşme ve
zanaatçılıktan sanayileşmeye geçişle işleri elinden alınan dokumacılar
sefaletin kucağına itiliyor.
İşveren,
devlet ve kilise ittifakında sömürülen insanlar! Sefalet kol geziyor!
Sırtına geçirecek bir gömleğe, ayağına geçirecek bir çarığa muhtaç garibanlar! At leşiyle açlıklarını bastıran yığınlar! Bulabilen için köpek etinin ziyafet yemeği olduğu, cezaevinin özgürlüğe yeğlendiği çaresizlik ortamı.
Çağdaş
gerçekçiliğin öncüsü Hauptmann, “Schopenhauer merhameti sevgi olarak anlarken,
sevgiyi merhamet olarak görür. Bu biçimdeki merhamet duygusu Dokumacılar'ı
yazmamın nedeni olabilir. Ama aynı derecede sosyal adalet düşüncesinin dürtüsü de”
diyor eseri için.
Dokumacılar
bir edebiyat eseri olmaktan öte, çağın büyük sorununun bizzat sahneye çıkışı.
Zengin yoksul karşıtlığının sarsıcı tabloları perde perde okurun gözlerinin
önünde sergileniyor. İnsan yığınlarının açlığı, sefaleti ve çığlığı
canlandırılıyor; yoksulluk ve çaresizlik, suskun ağzını açarak avazı çıktığı
kadar bağırıyor! Sanat eyleme dönüşüyor!
Dokumacılar / Gerhart Hauptmann / Çeviren: Hüseyin Salihoğlu / İmge Kitabevi / 124 s.
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