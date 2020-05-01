Selahattin Demirtaş’tan 1 Mayıs mesajı
Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından 1 Mayıs mesajı yayınladı.
Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından 1 Mayıs mesajı yayınladı.
Demirtaş’ın mesajı şöyle:
"Tüm dünya emekçilerinin 1 Mayıs'ını kutluyorum. Özgür ve sağlıklı 1 Mayıs'larda buluşmak dileğiyle... Yaşasın 1 Mayıs! Bijî 1'ê Gulanê! "
Tüm dünya emekçilerinin 1 Mayıs'ını kutluyorum. Özgür ve sağlıklı 1 Mayıs'larda buluşmak dileğiyle... Yaşasın 1 Mayıs! Bijî 1'ê Gulanê! #1MAYIS pic.twitter.com/im7ryp20WP— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) May 1, 2020
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