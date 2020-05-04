Şenol Güneş,"Bu ortamda futbol oynanır mı" sorusunu yanıtladı

04 Mayıs 2020 Pazartesi, 11:31

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, suskunluğunu yakın çevresine bozdu.

Koronavirüs nedeniyle liglerin yeniden başlanıp başlanmasası konusunda görüş belirten Şenol Güneş'in, 3-4 gün önce Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan toplantıda verdiği görüşte bu şartlarda oynanmasının doğru olmadığını belirttiği öğrenildi.

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'deki Yüzde 100 Futbol programında Güneş'in konuylailgili görüşlerini kamuoyu ile paylaştı.