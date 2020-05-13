Şentop'tan "AVM'ler açıkken TBMM neden kapalı" sorusuna yanıt: Gündemde önemli bir şey yok!
Muhalefet, normalleşme çalışmaları kapsamında AVM’ler açılırken, TBMM’nin kapalı olmasını eleştiriyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise eleştirilere “Hiç AVM ile TBMM mukayese edilebilir mi? Gündemde önemli bir şey yok” diye yanıt verdi.
TBMM faaliyetleri, koronavirüs önlemleri kapsamında 15 Nisan'da askıya alınmıştı. 11 Mayıs'ta AVM'ler açılırken TBMM'nin kapalı kalması eleştiri konusu olmuştu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eleştirilere "Hiç AVM ile TBMM mukayese edilebilir mi" diyerek yanıt verdi.
"GÜNDEMDE ACİL BİR ŞEY YOK"
Haberürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Şentop, şunları söyledi:
“Hiç AVM ile TBMM mukayese edilebilir mi? Komik buldum bu söylemi. Ayrıca TBMM kapanmış değil ki, milletvekili arkadaşlarımız salgının en yüksek olduğu dönemde bile çok yoğun bir çalışma içine girdi. Sonrasında da çalışmalarına ara verdi. Şu dönem acil bir şey de yok. Eğer gündemde önemli ve acil bir durum varsa, hemen çağrı ile toplanabilecek durumda. Yanlış bir yaklaşım…”
Daha önce de CHP'li Gökhan Zeybek, "İşçiler çalışıyor, fabrikalar açık, Meclis neden çalışmıyor?" diye sormuştu.
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