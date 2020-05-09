Sergen Yalçın’dan genç kalecilere: Hazır olun

09 Mayıs 2020 Cumartesi, 11:49

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın”dan genç kalecilere mesaj var.

Alman kaleci Karius’un kalan 8 haftayı beklemeden sözleşmesini feshedip ülkesine dönmesinden sonra Yalçın iki genç kaleciye şans tanıma kararı aldı.

Sergen Yalçın, "Utku ve Ersin kalede güven verdikleri zaman onların önünü niye kapatalım? Her şey onların ellerinde. Ben kendilerine güveniyorum. Taraftar, bizler ve yönetim gençlerin arkasında durmalıyız" dedi.