Sergen Yalçın’dan itiraf: 3-4 hafta daha sürerse..

27 Mart 2020 Cuma, 08:43

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın’dan telekonferanslı antrenmanın kamuoyuna duyurumuna tekpi geldi.

TV’ye konuşan Sergen Yalçın’ın görüşleri şöyle:

Futbol Federasyonundan açıklama gelmedikçe çalışmaya başlamayı düşünmüyorum. Telekonferans antrenman abartı. Ona gerek yok. Futbolculara programları verdik onlar işini biliyor. Ama saha idmanı başka. 3-4 hafta daha çalışmazsak kondisyon yarı yarıya geriye gider.

Koronavirüsten ne zaman kurtuluruz, ne zaman bu işler normale döner, bilinmez. Biz de günlerdir evdeyiz. Devletimizin kurallarına uymaya çalışıyoruz. İnsanları da anlamak lazım. Bu kadar uzun süre evde kalmak çok zor. Bu durumu yaşamak çok zor. Herkes kurallara elinden geldiğince uymaya çalışıyor.

Ülkesine dönmek isteyen oyuncu yok. Dönecekleri ülke, buradan güvenli değil. Bir yolculuk yapmak, sonra geri dönmek çok büyük sıkıntıya sokar. Hiçbir oyuncumuzun izinli olmadığını, ülkelerine gidemeyeceklerini net bir şekilde ilettik.

Gelecek sezonun çalışmalarına başlayamıyoruz. Bu olaylar bitmeden bir şey yapmak mümkün değil. İnsanlar bir araya gelmiyor. Hayat normale dönerse transfer için çalışacağız ama bu sezon nasıl olacak önemli olan bu. Ekonomi nasıl olacak? Burası çok zor. Lig ne zaman bitecek? Bu ligin bitmesi Haziran sonunu bulacak. TFF harcama limitlerini söyleyecek. Bunlar kolay işler değil. Şu anda bir şey yapamıyoruz."