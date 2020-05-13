Sertab Erener’den yeni tekli: ‘Bu Dünya’

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 10:22

Besteci ve söz yazarı Sertab Erener, 2016 tarihli 'Kırık Kalpler Albümü'nden yaklaşık 4 yıl aradan sonra yepyeni şarkılardan oluşan 13. stüdyo albümü 'Ben Yaşarım'ı 12 Haziran tarihinde yayınlayacağını açıkladı.

Albümün çıkış şarkısı 'Bu Dünya' ise, 15 Mayıs tarihinde hayranları ile buluşacak. Sözleri sanatçıya, müziği ise Emre Kula'ya ait şarkıyı yayınlamak için beklemek istemeyen Erener, içinde bulunduğumuz zor günlere umut olması dilekleriyle şarkıyı hayranlarının beğenisine sunuyor. Teklinin dikkat çeken kapağındaki Sertab Erener çizimi ise usta illüstratörlerden Sadi Güran'a ait.



''Birbirimizi tanımasak da aynı yolun yolcuları, aynı evin konuklarıyız. Yarın güneş yeniden doğsun, yıldızların altında dünya hep dönsün diye hepimiz sen, ben, o demeden yaşamalı. Çünkü bu dünya kimseye kalmayacak.” diyen Erener, koronavirüs salgını sebebiyle 'Bu Dünya'nın tanıtımını ve kutlamasını 14 Mayıs saat 21.30'da instagram sayfasında yapacağı online buluşma ile yapacak.